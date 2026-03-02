Quân nhân mua bằng đại học giả qua mạng, nhận hàng tận cửa doanh trại

Đài LoanNgười phụ nữ họ Chu bị bắt vì bán các bằng cấp giả của Đại học Quốc gia, Đại học Cảnh sát Trung ương trên Shopee cho 9 người, giá 5.000 tệ (4,1 triệu đồng).

Cơ quan điều tra xác định 6 trong số khách hàng là quân nhân, cảnh sát. Các bằng cấp giả thậm chí còn được giao đến tận doanh trại của những người này.

Văn phòng Viện kiểm sát quận Đài Trung hôm 28/2 đã kết thúc cuộc điều tra và truy tố bà Chu cùng 9 người mua bằng cấp về tội làm giả giấy tờ và các tội danh khác.

Cáo trạng nêu, tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, bà Chu đã tải xuống mẫu và con dấu tốt nghiệp của nhiều trường đại học danh tiếng trên mạng, sau đó điền thông tin cơ bản của người mua và in ra.

Tiếp đó, bà ta làm giả bằng tốt nghiệp và bán chúng thông qua nền tảng mua sắm trực tuyến Shopee với cam kết rằng chúng "giống y hệt thật" để thu hút người mua.

Cuộc điều tra cho thấy 6 người đang công tác trong quân đội, công an, đã mua bằng tốt nghiệp đại học và trung học từ bà Chu với giá 5.000 Đài tệ. Một trong các bằng được mua là của Khoa Cảnh sát Hành chính thuộc Đại học Cảnh sát Trung ương.

Anh này và 5 quân nhân khác cũng đã giao các chứng chỉ, bằng tốt nghiệp giả cho phòng nhân sự của cơ quan quân sự, dẫn đến việc các chứng chỉ học vấn giả được ghi vào hồ sơ.

Một người đàn ông khác đã mua bằng tiến sĩ luật giả của Đại học Quốc gia Đài Loan; một người đã mua bằng thạc sĩ khoa học và kỹ thuật quang điện tử từ Đại học Feng Chia, sau đó nộp cho một nhà sản xuất chip lớn; và một người phụ nữ khác cũng đã mua bằng đại học giả nhưng chưa kịp sử dụng.

Những người mua khác cũng thú nhận, và có thông tin đơn đặt hàng trên Shopee và nhật ký trò chuyện để chứng minh điều này

Chu bị truy tố về tội Làm giả giấy tờ, con dấu, trong khi 9 người mua bị truy tố về tội Sử dụng giấy tờ giả.

Shopee Đài Loan ngay lập tức gỡ bỏ các sản phẩm bằng cấp giả này khỏi cửa hàng và khóa vĩnh viễn tài khoản để xử lý vụ việc.

Shopee Đài Loan kêu gọi người bán không vi phạm pháp luật, không đăng bán sản phẩm trái phép hoặc cố tình né tránh kiểm tra của nền tảng.

Hải Thư (Theo SinChew Daily, Ettoday)