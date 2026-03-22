Quân nhân Israel bị nghi tuồn thông tin lá chắn Vòm Sắt cho Iran

Một lính dự bị Israel bị bắt với cáo buộc làm gián điệp và chuyển thông tin về hệ thống phòng không Vòm Sắt cho Iran.

Giới chức Israel hôm 20/3 thông báo Raz Cohen, lính dự bị 26 tuổi, bị bắt với cáo buộc liên lạc với các đặc vụ tình báo Iran và nhận chỉ thị thực hiện loạt nhiệm vụ, trong đó có chuyển thông tin về hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) và các dữ liệu nhạy cảm khác.

Hoạt động của Cohen bị Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) và đơn vị điều tra tội phạm quốc tế của cảnh sát nước này phát hiện. Theo cáo trạng, Cohen đã thực hiện hành vi phạm tội trong nhiều tháng trước khi xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2.

Cảnh sát Israel và Shin Bet cho biết Cohen từng phục vụ trong một đơn vị vận hành tổ hợp phòng không Vòm Sắt. Nghi phạm biết mình đang làm việc với điệp viên Iran và đã khoản tiền số tương đương 1.000 USD để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cohen đối mặt với tội danh hỗ trợ đối phương trong thời gian xảy ra chiến sự, chuyển giao thông tin với ý định làm tổn hại an ninh quốc gia. Theo luật pháp Israel, binh sĩ này có thể nhận mức án chung thân hoặc tử hình, song hình phạt nặng nhất gần như chưa bao giờ được thi hành.

"Cảnh sát Israel và Shin Bet một lần nữa cảnh báo người dân không liên lạc với điệp viên từ các quốc gia thù địch hoặc những quan chức không rõ danh tính, đặc biệt không được thực hiện nhiệm vụ mà họ giao để nhận tiền hay bất cứ lý do nào khác", tuyên bố chung của hai cơ quan có đoạn.

Shin Bet và cảnh sát Israel cũng cho biết một số quốc gia vẫn tiếp tục tuyển mộ và lợi dụng người dân địa phương để "làm nhiệm vụ gián điệp ở Israel, kể cả trong xung đột hiện tại".

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Tổ hợp Vòm Sắt khai hỏa đánh chặn mục tiêu tháng 5/2021. Ảnh: Flash90

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 22/3 tuyên bố đã đánh chặn thành công 92% trong tổng số hơn 400 tên lửa đạn đạo Iran phóng vào nước này từ đầu xung đột.

Các tổ hợp phòng không tầm xa như Arrow có thể chặn tên lửa Iran trước khi chúng kích hoạt đầu đạn chùm, trong khi nhiệm vụ phá hủy đạn con sẽ dành cho tổ hợp phòng không tầm ngắn như Vòm Sắt. Tuy nhiên, không phải lúc nào hệ thống Vòm Sắt cũng có thể chặn hết đạn con.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Times of Israel)