Quản lý nhà hàng chết vì kẹt trong kho đông lạnh Mỹ

Nữ quản lý Nguyet Le tử vong sau khi bị mắc kẹt trong kho đông lạnh của nhà hàng bà làm việc tại thành phố New Iberia, bang Louisiana.

Nguyet Le, 63 tuổi, quản lý một nhà hàng của hệ thống chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh Arby's, được phát hiện tử vong trong kho đông lạnh vào ngày 11/5. Người phát hiện thi thể là Nguyen Le, con trai bà Nguyet Le.

Không rõ Le đã ở trong kho đông lạnh bao lâu trước khi được tìm thấy. Nguyên nhân tử vong là hạ thân nhiệt. Khi được tìm thấy, bà "trong tư thế co người, tay ôm đầu, nằm úp mặt xuống sàn nhà đóng băng", theo tài liệu của tòa án.

Bà Le làm việc tại một cửa hàng Arby's ở thành phố Houston, bang Texas, nhưng được cấp trên yêu cầu chuyển đến cửa hàng ở New Iberia hồi tháng 2. Nguyen cũng làm việc tại Arby's và chuyển đến New Iberia cùng mẹ. Bà lẽ ra ở New Iberia 4 tuần, nhưng sau đó phải làm thêm hai tuần.

Bà Nguyet Le và con trai Nguyen Le. Ảnh: NY Post

Luật sư của gia đình Le cho biết dường như không có hành vi phạm tội liên quan cái chết của bà, lưu ý nhiệt độ bên trong kho đông lạnh có thể dao động từ -20 đến 5 độ C. Cảnh sát nói rằng nhiều khả năng đó là tai nạn.

Một cựu nhân viên Arby's nói với gia đình bà Le rằng chốt cửa kho đông lạnh đã bị hỏng nhiều tháng qua và người ta thường dùng tuốc nơ vít để mở cửa. Chi tiết này khiến gia đình bà Le tuần này đệ đơn kiện 4 thực thể gồm Arby's; Inspire Brands, công ty mẹ của Arby's; Turbo Restaurant, nhà điều hành địa điểm xảy ra tai nạn; và công ty quản lý nhượng quyền thương mại Sun Holdings, chủ sở hữu Turbo Restaurant.

"Bà đi vào kho đông lạnh rồi cánh cửa đóng lại sau lưng, khiến bà mắc kẹt trong đó. Tay bà đẫm máu trong lúc cố gắng thoát khỏi nhà kho hoặc thu hút sự chú ý của người bên ngoài", đơn kiện của gia đình cho hay.

Theo đơn kiện, gia đình bà Le yêu cầu được bồi thường một triệu USD.

Luật sư của gia đình cho biết khi cảnh sát đến hiện trường, một sĩ quan vào kho đông lạnh kiểm tra và cũng bị mắc kẹt trong đó, song được giải thoát kịp thời.

Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ (OSHA) khuyến nghị những người vào kho đông lạnh nên mặc quần áo ấm, đi giày chống trượt và các doanh nghiệp phải đảm bảo sàn của những kho này không bị trơn trượt. Nhân viên nên kiểm tra kho đông lạnh thường xuyên để đảm bảo không ai ở bên trong và doanh nghiệp nên bố trí phương thức để mở cửa từ bên trong. Theo hướng dẫn của OSHA, nhân viên dưới 16 tuổi không được làm việc trong các kho đông lạnh này.

Huyền Lê (Theo CBS, NY Post, ABC)