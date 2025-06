Quán lòng xe điếu ở TP HCM bị 'tuýt còi'

Sở An toàn Thực phẩm TP HCM phạt hai quán lòng xe điếu do chưa đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm như bếp không ngăn nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín, có côn trùng ở khu chế biến.

Ngày 3/6, bà Vũ Thị Thanh Huyền, Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông, Sở An toàn thực phẩm TP HCM, cho biết thông tin trên, sau kiểm tra đột xuất 27 quán ăn, cơ sở kinh doanh lòng lợn và phụ phẩm thịt, hai tuần qua. Đợt kiểm tra tiến hành sau khi mạng xã hội lan truyền video "lòng xe điếu" (còn gọi phèo hai da) có chiều dài bất thường, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro về an toàn thực phẩm.

Trong số quán được kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận hai nơi vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm. Trong đó, hộ kinh doanh Lòng Chát Quán trên đường Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình, bị lập biên bản và phạt hơn 6,7 triệu đồng. Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở cho biết không kinh doanh "lòng xe điếu", chỉ bán lòng lợn.

Đoàn lấy mẫu lòng lợn kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm như chì, hàn the, formol, kết quả không phát hiện chất độc hại. Tuy nhiên, cơ sở chưa đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm như bố trí bếp không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín, có côn trùng gây hại trong khu vực chế biến. Nhân viên chế biến không đội mũ, không đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc thực phẩm chín.

Chủ cơ sở xuất trình hóa đơn bán lẻ mua lòng lợn từ sạp Kim Hồng ở Hóc Môn, song người bán không đăng ký kinh doanh và hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định. Do đó, cơ quan chức năng không đủ căn cứ truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Ngoài ra, cơ sở cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đối với 3 bịch nguyên liệu ớt sấy khô nghiền, nặng 1,5 kg.

Cơ sở thứ hai bị phạt là hộ kinh doanh Tiệm Lòng Xe Điếu, đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, với các lỗi tương tự, bị phạt 8 triệu đồng.

Theo đại diện Sở An toàn thực phẩm TP HCM, báo cáo từ Ban quản lý hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền cùng các thương nhân cho biết "lòng xe điếu" hiện không còn phổ biến trên thị trường và đã từ lâu không kinh doanh mặt hàng này. Sở tiếp tục kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh thịt và phụ phẩm từ thịt, dịch vụ ăn uống.

Lòng xe điếu được quảng cáo trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Hồi tháng 5, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh chủ quán ăn tại Hà Nội khoe cỗ lòng xe điếu dài 40 m, nặng 5,8 kg từ lợn cái nặng hơn 100 kg, gây nhiều tranh cãi về tính xác thực.

Lòng xe điếu là một đoạn ruột non của lợn, có thành ruột dày và nhiều nếp gấp niêm mạc ruột so với lòng ruột non bình thường. Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan cho rằng lòng xe điếu rất hiếm gặp, cả nghìn con lợn chưa có một, nên sản phẩm rao bán hàng ngày có thể là giả và được làm bằng phụ gia, hóa chất.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên mua nội tạng động vật tại những cơ sở uy tín, truy xuất được nguồn gốc và không nên ăn thường xuyên. Khi mua, nên chọn đoạn ruột tròn phẳng, màu trắng hồng, bề mặt nhẵn, không có mùi lạ để đảm bảo an toàn và chất lượng.

Lê Phương