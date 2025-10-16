Quân khu 1 nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho Quân khu 1, chiều 16/10.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 1, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những chiến công cán bộ, chiến sĩ đã đạt được. Quân khu 1 là địa bàn chiến lược của 4 tỉnh phía đông bắc của Tổ quốc, với 25 dân tộc anh em sinh sống. Kinh tế phát triển không đồng đều, các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp.

Tổng Bí thư đánh giá thế lực xấu thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, tuyên truyền đạo trái pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, chống lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân khu 1 tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu "tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu. Quân khu 1 cần bảo đảm tốt dự trữ hậu cần, kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện chính sách đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng vũ trang Quân khu 1. Ảnh: Trọng Hải

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu thực hiện tốt chức năng "đội quân công tác" làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân; đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình"; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Cách đây đúng 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 1 và từ đó đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 1. 80 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 1 luôn trung thành, vượt qua gian khổ, hy sinh, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng một Huân chương Sao vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, một Huân chương Độc lập hạng nhì, hai Huân chương Quân công hạng nhất, một Huân chương Quân công hạng ba và hai Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Sơn Hà