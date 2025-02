Quan Kế Huy cảm ơn vợ 'đồng cam cộng khổ'

Tài tử gốc Á Quan Kế Huy nói biết ơn vợ luôn bên cạnh ủng hộ mỗi khi anh thấy chênh vênh trong công việc diễn xuất.

Diễn viên trò chuyện cùng độc giả tờ Guardian về sự nghiệp và cuộc sống gia đình hôm 13/2. Khi được hỏi về sự hỗ trợ của vợ - Echo Quan, Kế Huy nói: "Trong nhiều năm, ngay cả lúc tôi nghi ngờ khả năng của mình, cô ấy vẫn nói: 'Tin em đi'. Tôi rất vui vì đã không làm vợ thất vọng. Chính vợ đã làm cho con đường của tôi trở nên đặc biệt".

Quan Kế Huy và vợ trong một sự kiện năm 2024. Ảnh: SMCP

Hai người gặp nhau vào năm 2004 trên phim trường 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ. Lúc ấy, Quan Kế Huy làm trợ lý đạo diễn, còn Echo là thành viên êkíp. Sau khi được nhà làm phim Hong Kong "mai mối", cả hai hẹn hò nhiều năm và chuyển đến Los Angeles (Mỹ) sống.

Họ kín tiếng chuyện tình cảm, nhiều lần hỗ trợ nhau trong công việc. Ở dự án Everything Everywhere All At Once mà Quan Kế Huy góp mặt, Echo làm biên dịch viên tiếng Trung - Anh.

Theo diễn viên, vợ không chỉ góp ý về vai diễn mà còn giúp anh lựa chọn trang phục mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ. Anh cho biết Echo có gu thẩm mỹ tuyệt vời, thường xuyên gợi ý cách phối đồ cho chồng. "Nhiều người khen tôi mặc đẹp, nhưng công lao đó thuộc về vợ và stylist của tôi - Chloe", Kế Huy nói.

Anh từng nhiều lần cảm ơn Echo trong bài phỏng vấn lẫn nhận giải thưởng điện ảnh. Tại Quả Cầu Vàng 2023, diễn viên nói: "Tôi muốn tri ân người quan trọng nhất đời tôi. Người duy nhất không bao giờ ngừng tin tưởng tôi. Anh yêu em bằng cả trái tim mình".

Ở lễ trao giải Oscar, anh phát biểu: "Tôi nợ vợ mình mọi thứ, người tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác trong suốt 20 năm qua nói rằng một ngày nào đó thời khắc của tôi sẽ đến".

Trích đoạn Quan Kế Huy phát biểu nhận giải Quan Kế Huy khóc khi giành giải Oscar 2023 hạng mục Nam phụ xuất sắc. Video: ABC

Ngoài nói về vợ, Quan Kế Huy bày tỏ quan điểm diễn xuất trong cuộc phỏng vấn. Diễn viên cho biết sau khi theo gia đình rời TP HCM định cư ở Mỹ, anh cảm thấy may mắn khi theo đuổi nghệ thuật, giúp khán giả có những giây phút giải trí.

Nhìn lại chiến thắng Nam phụ xuất sắc Oscar 2023, nghệ sĩ nói đó là giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời. "Không nhất thiết phải giành giải, nhưng tôi kỳ vọng mọi người đều có khoảnh khắc Oscar cho riêng mình. Thật không thể tin được", diễn viên cho biết.

Dự án mới nhất của anh là phim hành động Love Hurts của đạo diễn Jonathan Eusebio, Kế Huy đảm nhận vai nhà môi giới bất động sản có quá khứ đen tối. Trong tương lai, anh muốn đóng nhân vật phản diện để khám phá nhiều khía cạnh diễn xuất.

Trailer 'Love Hurts' Trailer "Love Hurts". Video: Universal Pictures

Quan Kế Huy 54 tuổi, sinh tại Việt Nam, có cha mẹ là người gốc Hoa. Diễn viên cùng gia đình chuyển tới Mỹ định cư từ nhỏ và bén duyên với điện ảnh tại đây. Năm 12 tuổi, anh gây chú ý với vai Short Round đóng cùng tài tử Harrison Ford trong Indiana Jones and the Temple of Doom (1984). Trước khi nhận giải Oscar, diễn viên là người gốc Á đầu tiên thắng giải nam phụ mảng điện ảnh tại SAG Awards 2023.

Quế Chi (theo Guardian)