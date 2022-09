'Quán karaoke cháy đã được kiểm tra an toàn ba lần'

Trong 5 năm hoạt động, karaoke An Phú bị cháy khiến 33 người chết được kiểm tra PCCC ba lần và đều chấp hành các quy định, theo chính quyền Bình Dương.

Thông tin được UBND tỉnh Bình Dương cung cấp tại buổi họp công bố các thông tin liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Quang Diệu, TP Dĩ An khiến 33 người chết.

Buổi họp báo do ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương chủ trì, tham dự còn có ông Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh, bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh và đại diện nhiều sở ngành liên quan.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chủ trì họp báo. Ảnh: Thanh Tùng

Theo báo cáo của UBND Bình Dương đến 21h30 ngày 7/9, 19 trong tổng số 32 nạn nhân phát hiện tại vụ cháy đã được nhận dạng (không tính trường hợp tử vong tại bệnh viện). Công an đã khám nghiệm tử thi 22 người, 12 người đang được khám nghiệm, 10 thi thể đã được giao cho gia đình mai táng.

Thời điểm xảy ra cháy (20h30 ngày 6/9), quán karaoke này có 5 trong tổng số 30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và khoảng 60 người có mặt tại cơ sở - 30 khách hát và 30 nhân viên quán.

Quán karaoke được cấp giấy phép kinh doanh lần đầu vào ngày 9/12/2015 và sau đó thay đổi vào 7/9/2016, được kinh doanh karaoke. Quán có vốn điều lệ một tỷ đồng, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi), ngụ phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương làm chủ.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: Thanh Tùng

Cơ sở được cho chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy do Cảnh sát PCCC Bình Dương cấp ngày 8/2/2017 và trang bị phương tiện, hệ thống PCCC theo quy định.

Từ khi thành lập, quán karaoke An Phú được kiểm tra an toàn PCCC ba lần vào các năm 2019, 2021 và 2022. Cả ba lần, quán đều được xác định chấp hành quy định an toàn về PCCC.

Về an ninh trật tự, từ khi hoạt động công an đã kiểm tra quán karaoke An Phú 5 lần, xử phạt tổng số tiền gần 35 triệu đồng. Trong đó, 4 lần cơ sở này bị xác định vi phạm vì hoạt động quá giờ được phép và không cung cấp biển tên cho người lao động. Công an không phát hiện vi phạm về tệ nạn an toàn xã hội, hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy, múa thoát y tại cơ sở.

TP Thuận An hiện có 86 cơ sở kinh doanh karaoke. Theo công an thành phố, 8 tháng đầu năm đã kiểm tra 19 cơ sở, xử phạt hành chính gần 500 triệu đồng và rút giấy chứng nhận có điều kiện về an ninh trật tự có thời hạn với 5 cơ sở.

Buổi họp báo công bố thông tin liên quan vụ cháy quán karaoke khiến 33 người chết. Ảnh: Thanh Tùng

Trước đó, tối 6/9 đám cháy bùng phát sau nhiều tiếng nổ lớn ở quán karaoke An Phú. Quán có gần 30 phòng hát, với tổng diện tích sàn hơn 1.500 m2, khu vực cháy nằm ở tầng 2 và 3, rộng chừng 400 m2. Lúc này trong quán có khoảng 60 nhân viên và khách.

Một số người đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành. Lửa bén vào đệm mút cách âm, gỗ nội thất của tòa nhà nên bùng lên dữ dội, bịt kín lối thoát hiểm. Nhiều người không chịu được sức nóng phải chạy ra ban công, sau đó nhảy từ tầng 2 xuống đất, bị thương nặng.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy tại quán karaoke ở TP Thuận An, Bình Dương, ngày 7/9. Ảnh: Thanh Tùng

Công an tỉnh điều động gần 70 chiến sĩ và 13 xe chuyên dụng, trong đó 2 xe thang tới hiện trường. Các chiến sĩ dùng xe thang chia nhiều mũi dập lửa, đưa một số người kẹt lại ở lầu cao thoát ra ngoài. Sau hơn một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng cứu hoả mang đồ chuyên dụng tiến vào bên trong.

Lực lượng chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn sau đó phát hiện nhiều người tử vong bên trong các phòng karaoke và nhà vệ sinh. Đến cuối ngày 7/9, chính quyền Bình Dương công bố tổng cộng có 33 người chết sau vụ cháy.

