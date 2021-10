Quận huyện TP HCM phải đánh giá cấp độ dịch hàng tuần

Kết quả cấp độ dịch ở quận, huyện phải đối chiếu, so sánh với cấp độ của phường, xã, thị trấn trực thuộc để có giải pháp can thiệp phù hợp và báo cáo vào thứ 6 hàng tuần.

Nội dung được đề cập trong công văn của Sở Y tế TP HCM gửi Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận, huyện trên địa bàn về hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định 4800 của Bộ Y tế, hôm 17/10.

Theo đó, dựa trên 3 tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vaccine và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng, quận, huyện đánh giá phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Các địa phương phải đánh giá cấp độ dịch vào thứ 6 hàng tuần. Ban chỉ đạo phường, xã, thị trấn tổng hợp và báo cáo về ban chỉ đạo cấp huyện.

Phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Nghị quyết 128 được Chính phủ ban hành hôm 11/10 có 4 cấp độ dịch bệnh, gồm: cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình), màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao), màu cam; cấp 4 (nguy cơ rất cao), màu đỏ. Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm: tỷ lệ ca nhiễm mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; độ bao phủ vaccine (lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi một, tiêm đủ liều); khả năng thu dung, điều trị của các tuyến.

Nghị quyết này khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

Là địa phương đầu tiên tại TP HCM được công nhận kiểm soát dịch, quán ăn ở quận 7 được mở cửa từ ngày 15/9. Ảnh: Đình Văn

Về đánh giá cấp độ dịch tại quận, huyện, Sở Y tế yêu cầu đảm bảo chỉ số đánh giá có cùng thời gian với phường, xã, thị trấn trực thuộc. Kết quả cấp độ dịch ở quận, huyện phải đối chiếu, so sánh với cấp độ dịch của phường, xã, thị trấn trực thuộc để có giải pháp can thiệp phù hợp. Ban chỉ đạo cấp huyện tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP HCM cùng kế hoạch can thiệp với địa bàn dịch diễn biến theo chiều hướng xấu (cao hơn ít nhất một cấp so với cấp độ đánh giá của toàn quận, huyện).

Căn cứ kết quả đánh giá, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố sẽ công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch của từng địa phương tại Cổng thông tin Covid-19 TP HCM và Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng, TP HCM chưa ở giai đoạn "bình thường mới", chỉ cơ bản kiểm soát được dịch, chuyển từ cấp độ xấu nhất là "vùng đỏ" xuống "vùng cam". Nếu tình hình kiểm soát dịch chuyển biến tốt, người dân thực hiện nghiêm 5K và tiêm vaccine, mới có thể xuống cấp độ 2 - "vùng vàng". Sau đó, thành phố tiến tới cấp độ 1 là "vùng xanh" - lúc này mới sang giai đoạn "bình thường mới".

