Trung QuốcDiễn viên Quan Hiểu Đồng thành tâm điểm chú ý với đầm phong cách lãng mạn của Elie Saab.

Người đẹp 27 tuổi dự thảm đỏ Lễ hội phim truyền hình Trung Quốc 2024, chiều 28/3. Hiểu Đồng mặc thiết kế dòng Haute Couture (Cao cấp) thuộc bộ sưu tập Xuân hè năm nay của nhà mốt xa xỉ quốc tế. Cô là minh tinh thứ tư trên thế giới mặc đầm dòng Haute Couture của Elie Saab, từ đầu năm đến nay.

Quan Hiểu Đồng gây sốt với váy 'nàng tiên hoa' Hiểu Đồng tạo dáng trước khi lên thảm đỏ. Video: Guan Xiaotong Studio

Những hình ảnh mới của Quan Hiểu Đồng được khán giả tìm kiếm, thảo luận, vào top chủ đề nổi bật trên Weibo với hàng chục nghìn bình luận. Phần lớn khán giả nhận xét bộ đồ phù hợp Hiểu Đồng và không khí mùa xuân, giúp cô trở thành "nàng tiên hoa".

Chuyên gia trang điểm Xuân Nam tiết lộ chọn phong cách "clean make up" cho Hiểu Đồng, nhằm nổi bật vẻ tự nhiên, thanh thoát. Anh đánh lớp phấn nền mỏng nhẹ và trong suốt, tô son môi như quả mọng cho diễn viên.

* Ảnh: Quan Hiểu Đồng mặc đầm đính hoa thủ công

Thời trang cao cấp đắt đỏ và độc quyền. Theo Sina, khán giả Trung Quốc thường đánh giá tầm ảnh hưởng, vị trí trong làng thời trang của diễn viên nữ qua số lần họ mặc đồ Haute Couture.

Hiểu Đồng đóng phim từ nhỏ, đến nay góp mặt ở hơn 100 tác phẩm điện ảnh, truyền hình, như Phường tơ lụa, Tái sinh duyên, Vô cực, If You Are The One 2, Khổng Tử Xuân Thu, Nhất chi mai, Tái sinh duyên, Công chúa Đại Lý, Vô cực, Họa bì 2, Đại trượng phu, Vô ảnh, Em đẹp hơn cả ánh sao...

Vì quen thuộc với khán giả, cô được mệnh danh "Khuê nữ quốc dân" (con gái quốc dân). Năm nay, cô dự kiến ra mắt phim điện ảnh Hồng lâu mộng. Người đẹp hẹn hò ca sĩ kiêm diễn viên Lộc Hàm, kín tiếng chuyện tình cảm, chưa từng công khai xuất hiện cùng người yêu.

Như Anh