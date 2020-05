Quan hệ trước hôn nhân có cần thiết

Tôi 25 tuổi, chưa trải qua mối tình chính thức nào.

Trước đây tôi tìm hiểu vài người, trong thời gian ngắn, đa số quen qua mạng xã hội. Người thì không hợp về tính cách và quan điểm, người hợp tính lại không vượt qua sự khác biệt về tôn giáo. Có thể mọi người nói mạng xã hội là ảo nhưng với nhiều người trẻ như tôi, đó là phương thức kết nối hữu hiệu ở thời điểm hiện tại. May mắn là những người tôi quyết định tìm hiểu, có thể nói là người tử tế, đàng hoàng.

Cách đây gần 2 tháng, tôi quen một bạn bằng tuổi, qua mạng xã hội. Chúng tôi nói chuyện thoải mái như những người bạn thân, chia sẻ thẳng thắn quan điểm yêu đương, các dự định bản thân trong tương lai. Chúng tôi đồng ý là người yêu, cho nhau một niềm tin: "Chỉ tìm hiểu một người duy nhất".

Chúng tôi yêu xa. Có một vấn đề chúng tôi khúc mắc là chuyện quan hệ trước hôn nhân. Ngay từ đầu, tôi đã nói rõ quan điểm của mình là không có chuyện đó trước cưới. Anh đồng ý nhưng thỉnh thoảng lại nói về vấn đề này. Anh bảo nghe một cô chuyên gia trên mạng, rồi xem trên một chương trình về các cặp vợ chồng mới cưới, thấy chuyện hợp về tình dục quyết định rất lớn đến đời sống hôn nhân. Những cặp đôi trên chương trình đó 90% là thử trước khi cưới. Nếu cưới về không hợp chuyện đó, một trong hai người rất dễ ngoại tình.

Tôi hay đọc mục Tâm sự của báo, thấy quan điểm đó là đúng. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận thử trước cưới vì những lý do sau: Một: Mấy đôi may mắn cưới về mà hợp nhau về chuyện đó liền? Có lẽ là cả hai cố gắng thay đổi cho hợp nhau. Hai, yêu lâu rồi, đủ cảm xúc, đủ tình yêu mới thử, nếu thử không hợp thì chia tay sao? Ba, những cặp đôi lên chương trình kia, là cô dâu may mắn khi họ trao cho đúng chồng họ, hoặc chồng họ không khó khăn về chuyện đó. Còn những cô gái trao đi rồi không may mắn phải lỡ làng, đâu có cơ hội lên đó để kể. Xung quanh tôi quá nhiều câu chuyện như thế.

Tôi không phản đối, cũng không cổ xúy, chỉ nghĩ đơn giản: mình không đủ bản lĩnh quyết định mọi việc đời mình, không chọi được điều tiếng nếu có. Gia đình tôi đều làm nghề giáo, bản thân cũng thế, chỉ làm chuyện ấy khi có đủ cảm xúc và sự tin tưởng, người đó không ai khác là chồng tôi.

Gần đây, bạn trai lại nói về vấn đề này, anh làm tôi hơi cảm thấy tự ti. Tuy nhiên, sau cùng anh nói lý do rằng anh có nhu cầu thấp, thậm chí không có nhu cầu về chuyện đó. Nếu lấy nhau về mà tôi không chấp nhận được, rất có thể có chuyện không hay xảy ra. Câu nói của bạn trai làm tôi khá lo lắng. Nói thêm, chúng tôi yêu xa nên một tuần anh đi 50 km xuống gặp tôi một lần. Mỗi lần gặp như thế, anh rất hay thể hiện tình cảm bằng cách nắm tay, ôm, đặc biệt thích hôn tôi, chẳng ngại ngần gì xung quanh. Hồi đầu tôi còn sợ anh không kiểm soát được, dễ đi quá. Sau nghe anh nói vậy, tôi sợ hơn, bản thân không phải người có nhu cầu cao nhưng nghĩ chuyện đó với đàn ông phải có.

Tôi không nghĩ anh muốn lợi dụng vì thứ nhất tôi ở khá xa anh, tự nhận mình không có sức hấp dẫn về ngoại hình và ngay từ đầu đã có quan điểm rõ ràng về chuyện đó. Tôi không biết anh đang thử mình hay thực sự anh bị vậy. Một người đi khám sức khỏe tiền hôn nhân có kết quả bình thường, liệu có chuyện không có nhu cầu không? Ngoài quan điểm trên, chúng tôi khá hợp nhau về tính cách, cuộc sống, gia đình. Anh đã về thuyết phục gia đình để có thể theo tôn giáo của tôi trong trường hợp hai đứa đi được đường dài. Tôi có tính cách hơi khác nên khá khó tìm người khiến mình rung động. Mong được các anh chị tư vấn, chân thành cảm ơn.

Ngọc

