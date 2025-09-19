Quân đội Thái Lan quyết định đóng cửa biên giới với Campuchia

Các tư lệnh quân đội Thái Lan bỏ phiếu nhất trí đóng cửa vô thời hạn biên giới với Campuchia đến khi quốc gia láng giềng "không còn là mối đe dọa".

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp lần thứ năm của ủy ban các lãnh đạo lực lượng vũ trang diễn ra hôm nay tại trụ sở Quân đội Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng, đại tướng Songwit Noonphukdi bắt đầu cuộc họp bằng cách yêu cầu tất cả những người tham dự dành một phút mặc niệm 15 binh sĩ và dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ gần đây dọc biên giới.

Các lãnh đạo quân đội sau đó đồng ý rằng tất cả trạm kiểm soát cố định và cửa khẩu thương mại nên bị đóng cho đến khi tình hình căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, điều mà họ coi là mối đe dọa với an ninh quốc gia, hạ nhiệt.

Cửa khẩu Ban Hat Lek ở huyện Khlong Yai, tỉnh Trat, miền trung Thái Lan, hồi tháng 6. Ảnh: Bangkok Post

Ngoài quyết định trên, các tướng lĩnh cũng thống nhất sẽ thiết lập hàng rào ở biên giới với Campuchia. Theo đó, hàng rào sẽ được dựng lên tại tất cả khu vực có đường biên giới mà cả hai quốc gia đã nhất trí, nhằm tạo điều kiện cho việc tuần tra, giám sát liên tục những khu vực biên giới chưa phân định, đồng thời xây dựng các tuyến đường chiến thuật (đường phục vụ hoạt động quân sự và an ninh) dọc toàn bộ tuyến biên giới.

Cuộc họp còn phê duyệt một khuôn khổ mới để đối phó những hành vi vi phạm chủ quyền, dựa trên các Quy tắc Giao chiến (ROE) quốc tế, cho phép thực hiện hành động tự vệ ngay lập tức khi phát hiện bất kỳ hành động hoặc ý định thù địch nào. Các quyết định đang được đệ trình lên Bộ trưởng Quốc phòng thông qua.

Cảnh sát Thái Lan rải dây thép gai ở khu vực biên giới ngày 17/9. Ảnh: AKP

Ngày 17/9, căng thẳng tăng nhiệt trở lại ở biên giới Thái Lan - Campuchia khi lực lượng an ninh Thái Lan, chủ yếu gồm cảnh sát biên phòng, đối đầu với khoảng 200 người dân và nhà sư Campuchia biểu tình.

Cuộc đụng độ diễn ra tại khu vực tranh chấp lâu năm giữa hai nước, được phía Thái Lan gọi là làng Ban Nong Ya Kaew thuộc tỉnh Sa Kaeo, trong khi Campuchia gọi khu vực này thuộc làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey.

Cảnh sát Thái Lan cáo buộc nhóm người Campuchia tìm cách phá rào thép gai và đối đầu với lực lượng biên phòng, khiến nhiều sĩ quan bị thương, buộc họ dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Giới chức Thái Lan cho rằng hành động này của nhóm người Campuchia là "xâm phạm lãnh thổ", "mang tính khiêu khích và vi phạm lệnh ngừng bắn".

Trong khi đó, phía Campuchia cho biết 30 người bị thương trong cuộc đụng độ, bao gồm nhà sư, dân thường và binh sĩ Campuchia, đồng thời khẳng định sự việc xảy ra trên lãnh thổ Campuchia. Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra cáo buộc Thái Lan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Vũ Hoàng (Theo Bangkok Post, AFP, Reuters)