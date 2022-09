Quân đội Nga tích cực sử dụng UAV tự sát nội địa

Tập đoàn Kalashnikov cho biết quân đội Nga đang triển khai UAV tự sát do hãng tự sản xuất, nhưng không tiết lộ về hoạt động của chúng tại Ukraine.

"Các mẫu máy bay không người lái (UAV) nội địa do Zala phát triển đang được quân đội Nga tích cực sử dụng", chủ tịch tập đoàn vũ khí Nga Kalashnikov Alan Lushnikov cho biết hôm nay, nhưng không nói thêm chi tiết. Zala Aero là công ty con trực thuộc tập đoàn Kalashnikov, nhà sản xuất súng trường AK và nhiều loại vũ khí cho quân đội Nga.

Tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec trước đó tiết lộ các mẫu UAV tự sát nội địa được Zala Aero chế tạo gồm KUB và Lancet đang triển khai trong chiến sự tại Ukraine. "Chúng được sử dụng để tấn công mục tiêu mặt đất từ xa và đã thể hiện được tính năng kỹ chiến thuật trong điều kiện thực tế", Rostec cho hay.

UAV Lancet được công ty Zala Aero trưng bày hồi năm 2019. Ảnh: RT.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và phương Tây cho rằng quân đội Nga đang vận hành nhiều loại UAV do Iran sản xuất trong chiến sự. Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã phá hủy 6 "UAV tự sát của Nga do Iran cung cấp". Theo hình ảnh và video trên mạng xã hội, lực lượng Nga ở Ukraine đã sử dụng UAV tự sát có dòng chữ Geran-2, giống mẫu Shahed-136 do Iran sản xuất.

Nga và Iran nhiều lần phủ nhận thông tin hai nước tham gia thương vụ mua bán UAV.

KUB là đạn tuần kích được trang bị đầu nổ nặng ba kg, có thời gian bay tối đa 30 phút và tốc độ 130 km/h. Mẫu UAV này hoàn tất thử nghiệm cấp nhà nước hồi tháng 11/2021 và được đưa vào biên chế quân đội Nga từ đầu năm nay.

Trong khi đó, dòng Lancet ra mắt từ năm 2019, có khả năng hoạt động độc lập, không cần sự hỗ trợ từ các hệ thống điều khiển mặt đất hoặc mặt biển. Thiết kế module cho phép nhà sản xuất trang bị nhiều tổ hợp trinh sát cho Lancet, giúp nó tự phát hiện và bám bắt mục tiêu.

Sau khi phát hiện mục tiêu, Lancet có thể lao tới để tiêu diệt bằng khối thuốc nổ nặng ba kg mang theo trong thân. Nó có thể tấn công các mục tiêu trong bán kính 40 km. Cảm biến trên Lancet sẽ ghi lại quá trình lao tới mục tiêu và truyền hình ảnh trực tiếp về đài chỉ huy để đánh giá hiệu quả của đòn "tự sát".

Nga biên chế khoảng 1.500 - 2.000 UAV trinh sát các loại, song sở hữu tương đối ít UAV vũ trang có thể thực hiện các đòn tiến công chính xác vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng UAV tự sát có thể giúp Nga đối phó với lực lượng phòng không mặt đất Ukraine, vốn gây nhiều khó khăn và hạn chế cho hoạt động của không quân Nga.

Vũ Anh (Theo TASS, Reuters)