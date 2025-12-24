Quân đội Mỹ theo dấu Ông già Noel đêm Giáng sinh

Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ thông báo "phát hiện Ông già Noel khởi hành" và bay qua nhiều địa điểm để phát quà trong đêm Giáng sinh.

"Ông già Noel đã chính thức khởi hành từ Bắc Cực", Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) thông báo trên Facebook lúc 6h hôm nay (18h giờ Hà Nội).

NORAD phát trực tiếp hành trình của Ông già Noel bằng hình ảnh đồ họa trên website và tài khoản cơ quan này trên một số nền tảng mạng xã hội. Thông tin trên website cho thấy ông đã phát được hơn một tỷ món quà trong ba giờ đầu tiên.

Bộ tư lệnh Bắc Mỹ theo dấu Ông già Noel Hình ảnh đồ họa Ông già Noel đi qua đảo Hokkaido của Nhật Bản. Video: NORAD

Theo CBS News, Ông già Noel thường đi dọc theo Đường đổi ngày quốc tế ở Thái Bình Dương, rồi di chuyển về phía tây với các điểm dừng đầu tiên ở Nam Thái Bình Dương, New Zealand và Australia. Sau đó, ông đi zigzag qua châu Á, châu Phi và châu Âu trước khi băng qua Đại Tây Dương đến Canada, Mỹ, Mexico, Trung và Nam Mỹ rồi trở về Bắc Cực.

Các chuyên gia tại NORAD cho biết Ông già Noel thường dừng lại phát quà từ 21h đến nửa đêm, và lưu ý thiết bị theo dõi không thể dự đoán chính xác ông sẽ đến đâu, vào lúc nào.

"Chỉ có Ông già Noel biết lộ trình của mình", NORAD thông báo. "Tuy nhiên, dựa vào lịch sử, chúng tôi biết ông chỉ đến khi các em nhỏ đã ngủ".

NORAD bắt đầu truyền thống "theo dõi" Ông già Noel từ năm 1955 sau khi một em bé gọi điện nhầm đến Trung tâm Điều hành Chỉ huy Phòng không Lục địa (CONAD), cơ quan tiền thân của NORAD, và hỏi đại tá Harry Shoup rằng ông có phải Ông già Noel không.

Đại tá Shoup trả lời không, song cho biết bộ tư lệnh do ông phụ trách đang theo dõi một người mặc đồ đỏ đang bay. Shoup sau đó yêu cầu các nhân viên dưới quyền trả lời các cuộc gọi đến rằng họ đang theo dõi Ông già Noel.

Như Tâm (Theo NORAD Tracking Santa, CBS News)