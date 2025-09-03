Quân đội Mỹ khai hỏa, diệt 'xuồng chở ma túy' từ Venezuela

Ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã đánh chìm "xuồng chở ma túy" từ Venezuela, hạ 11 người được cho là thành viên băng đảng Tren de Aragua.

"Vài phút trước, chúng tôi đã khai hỏa vào một xuồng chở ma túy, rất nhiều ma túy. Sẽ còn nhiều vụ tương tự nữa, vì ma túy đã tràn vào nước Mỹ suốt nhiều năm qua. Số ma túy đó xuất phát từ Venezuela", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 2/9 tại Nhà Trắng.

Đây được xem là vụ khai hỏa đầu tiên của quân đội Mỹ ở khu vực kể từ khi chính quyền Trump triển khai nhiều tàu chiến tới vùng biển Caribe và Nam Mỹ để chống buôn ma túy.

Ông sau đó chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social một video, có vẻ được quay từ máy bay không người lái, ghi lại khoảnh khắc một xuồng cao tốc nổ tung và bốc cháy giữa biển.

Quân đội Mỹ khai hỏa, đánh chìm 'tàu chở ma túy' từ Venezuela "Xuồng chở ma túy" từ Venezuela bị quân đội Mỹ phá hủy ngày 2/9. Video: TruthSocial/realDonaldTrump

"Theo lệnh tôi vào rạng sáng nay, quân đội Mỹ đã khai hỏa phá hủy một phương tiện được xác minh thuộc về tổ chức khủng bố ma túy Tren de Aragua, trong khu vực Bộ tư lệnh Phía nam (SOUTHCOM) chịu trách nhiệm", Tổng thống Trump viết.

"Cuộc tập kích diễn ra khi các nghi phạm đi vào vùng biển quốc tế, vận chuyển trái phép ma túy hướng về Mỹ. 11 tên khủng bố đã bị giết. Không có quân nhân Mỹ bị thương. Đây là lời cảnh tỉnh đối với bất kỳ kẻ nào âm mưu đưa ma túy vào Mỹ", ông Trump tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bình luận lô ma túy có thể đang trên đường tới Trinidad hoặc quốc gia khác trong khu vực Caribbe trước khi bị phá hủy. Ông nhấn mạnh Tổng thống Trump "đang trong thế chủ động tấn công các băng đảng ma túy và tội phạm buôn lậu ma túy vào Mỹ".

Lầu Năm Góc chưa công bố chi tiết loại ma túy, khối lượng tang vật cũng như phương thức triển khai chiến dịch. Giới quan sát nhận định việc quân đội Mỹ tiêu diệt ngay một xuồng nghi buôn ma túy, thay vì bắt giữ và tịch thu hàng, là động thái hiếm thấy. Chiến thuật này thường được Mỹ áp dụng với các nhóm vũ trang như al-Qaeda.

Tren de Aragua là băng đảng liên quan nhiều tội ác ở Venezuela như bắt cóc, cướp của, buôn ma túy, tống tiền và có tầm ảnh hưởng sang cả các nước láng giềng. Băng đảng bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài hồi tháng 2. Washington nhiều lần cho rằng Tren de Aragua có mối liên hệ với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, song Venezuela luôn bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định tổ chức tội phạm đã bị triệt phá trong chiến dịch truy quét tại nhà tù năm 2023.

Vụ tập kích diễn ra vài tuần sau khi Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Caribe với 7 tàu chiến, một tàu ngầm tấn công hạt nhân và hơn 4.500 binh sĩ, thủy quân lục chiến. Các chiến hạm như USS San Antonio, USS Iwo Jima và USS Fort Lauderdale có khả năng triển khai tên lửa hành trình Tomahawk, máy bay trực thăng. Quân đội Mỹ cũng triển khai trinh sát cơ P-8 tuần tra trên các vùng biển khu vực.

Tại cuộc gặp với truyền thông quốc tế ở Caracas hôm 1/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribe. Ông nói rằng nước này đang đối mặt với "mối đe dọa lớn nhất" trong vòng 100 năm qua, khi 8 tàu chiến Mỹ với 1.200 tên lửa và một tàu ngầm "đang nhắm mục tiêu Venezuela".

Tổng thống Venezuela cho biết khoảng 8 triệu người dân nước này đã đăng ký gia nhập lực lượng dự bị. Caracas trước đó cũng thông báo tăng cường tuần tra ở lãnh hải. Ông Maduro nói đường dây liên lạc giữa Venezuela và Mỹ đã đổ vỡ, đồng thời khẳng định Caracas "sẽ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ hành vi ép buộc và đe dọa nào".

Thanh Danh (Theo Reuters, Washington Post)