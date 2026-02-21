Quân đội Mỹ bắn nổ 'xuồng ma túy' ở Thái Bình Dương

Quân đội Mỹ đăng video cho thấy xuồng nghi chở ma túy bị bắn nổ tung ở phía đông Thái Bình Dương, khiến ba người trên phương tiện thiệt mạng.

Bộ tư lệnh phương Nam (SOUTHCOM) của quân đội Mỹ ngày 20/2 cho biết lực lượng đặc nhiệm Mũi giáo phương Nam đã tiến hành cuộc tấn công bằng "hỏa lực gây sát thương" vào một chiếc xuồng trên vùng biển ở phía đông Thái Bình Dương.

SOUTHCOM cáo buộc chiếc xuồng này do "tổ chức khủng bố" vận hành và đang tham gia hoạt động vận chuyển ma túy trên tuyến đường biển chuyên được dùng để buôn lậu chất cấm.

Đơn vị này đăng video trên X cho thấy khoảnh khắc chiếc xuồng bị khóa mục tiêu trước khi nổ tung và bốc cháy trên biển, khiến ba người trên xuồng thiệt mạng.

Mỹ tấn công xuồng nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương Xuồng nghi chở ma túy bị quân đội Mỹ tập kích ở phía đông Thái Bình Dương ngày 20/2. Video: SOUTHCOM

SOUTHCOM là bộ tư lệnh đặc trách hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực Nam Mỹ, Trung Mỹ và Caribe. Quân đội Mỹ không cung cấp bằng chứng nào cho thấy chiếc xuồng trên cùng ba người thiệt mạng đang tham gia vận chuyển ma túy.

Cuộc tấn công này nâng tổng số người chết trong khoảng 43 đợt tập kích của quân đội Mỹ vào tàu thuyền nghi chở ma túy trên Biển Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9/2025 lên 148.

Trước khi quân đội Mỹ triển khai chiến dịch tấn công như vậy, nhiệm vụ chống buôn bán ma túy trái phép trên biển chủ yếu do Tuần duyên Mỹ đảm nhiệm. Tuần duyên Mỹ hiện vẫn chặn bắt xuồng buôn ma túy và thu giữ ma túy ở phía đông Thái Bình Dương, song thường không sử dụng hỏa lực gây sát thương.

Huyền Lê (Theo Reuters, CNN)