10h40 Quân đội làm chủ lực hộ đê Hà Nội

Trong công điện hỏa tốc sáng 12/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, bảo đảm quân đội là lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ hộ đê. Quân đội phối hợp với chính quyền quận, huyện, thị xã rà soát các phương án hộ đê và sẵn sàng triển khai lực lượng tại các vị trí trọng điểm, xung yếu, xử lý khi có tình huống xảy ra.

Quận, huyện triển khai ngay các phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân khu vực ngoài bãi sông; kiên quyết không để người dân ở lại khi lũ lên cao; chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn. Sở Giao thông vận tải bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, không để xảy ra sự cố đối gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, các cầu qua sông, nhất là trên các tuyến sông có lũ lớn.