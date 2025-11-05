Quân đội giúp khắc phục sạt lở bờ biển

Bờ biển Tân Thành, phường Hội An Tây, bị sạt lở từ bão Molave (tháng 10/2020) đến nay. Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, đoạn bờ biển chạy song song đường Nguyễn Phan Vinh, gần đoạn giao với Triệu Quang Phục, bị sóng cuốn phăng bãi cát dài khoảng 300 m, xâm thực vào bờ 33 m.
Khu vực này đông dân cư sinh sống, chủ yếu mở dịch vụ homstay, nhà hàng, quán ăn, cà phê... Những cơn sóng dữ đã làm sạt lở hết cồn cát, chỉ còn cách các công trình khoảng 30 m. Một số khu vực ngắm cảnh ven bờ biển đã bị xâm thực.
Quân khu 5 huy động cán bộ, chiến sĩ giúp người dân địa phương gia cố thêm bờ kè, nhất là khu vực vừa xuất hiện điểm sạt lở mới, mục tiêu giảm thiểu thiệt hại khi bão Kalmaegi dự báo ngày 7/11 đổ bộ miền Trung.
Sau khi xe tải cỡ lớn chở cát từ nơi khác đến, các chiến sĩ đóng cát vào bao và vận chuyển đến khu vực bờ biển sạt lở.
Những đợt thiên tai liên tiếp vào các năm 2024, 2025 khiến đoạn bờ biển này thêm sạt lở, chính quyền đã phải ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp.
Ở những nơi đã sạt lở, các chiến sĩ trải bạt cỡ lớn để hạn chế sóng biển rút cát ra xa, đồng thời dùng các bao cát đố định phía trên.
Các bao cát lớn sau đó được buộc liên kết lại với nhau để tăng khả năng chống chọi với những đợt sóng lớn.
Trong gần 2 ngày, hàng trăm bao cát đã được đắp để gia cố cho bờ biển Tân Thành.
Quân khu 5 cũng huy động thêm phương tiện bên ngoài để cẩu những khối bêtông nặng 2,5 tấn, đặt cố định xuống phía dưới bờ kè tạm.
Ở những khu vực bên cạnh, người dân cũng chủ động thuê nhân công gia cố bờ kè mềm bằng việc phủ vải địa tự tiêu khổ lớn và xếp nhiều lớp bao cát chồng lên.
Nhiều hộ dân cho biết đã bỏ nhiều tiền mua cọc tre, bao đựng cát, thuê nhân công làm kè chống sạt lở... Những bờ kè mềm đã giúp bãi biển Tân Thành đứng vững sau bão Molave, trong khi bờ biển Cửa Đại bị sóng đánh tan hoang.
Tuy nhiên đến tháng 8/2023, sóng biển đã đánh tan hệ thống kè mềm, làm sập một số nhà dân tại điểm dân cư Thịnh Mỹ, khối Tân Thịnh, giáp với biển Cửa Đại.
Nguyễn Đông