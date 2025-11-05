Quân đội giúp khắc phục sạt lở bờ biển

Bờ biển Tân Thành, phường Hội An Tây, bị sạt lở từ bão Molave (tháng 10/2020) đến nay. Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, đoạn bờ biển chạy song song đường Nguyễn Phan Vinh, gần đoạn giao với Triệu Quang Phục, bị sóng cuốn phăng bãi cát dài khoảng 300 m, xâm thực vào bờ 33 m.

Khu vực này đông dân cư sinh sống, chủ yếu mở dịch vụ homstay, nhà hàng, quán ăn, cà phê... Những cơn sóng dữ đã làm sạt lở hết cồn cát, chỉ còn cách các công trình khoảng 30 m. Một số khu vực ngắm cảnh ven bờ biển đã bị xâm thực.