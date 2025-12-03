Quân đội Đức bị lấy trộm hàng chục nghìn viên đạn

Lô đạn dược của quân đội Đức bị lấy trộm vào cuối tháng trước, khi tài xế xe tải hợp đồng nghỉ lại một khách sạn.

Bộ Quốc phòng Đức ngày 2/12 thông báo đã mở cuộc điều tra quy mô lớn vụ đánh cắp đạn dược dành cho doanh trại ở bang Saxony-Anhalt, mô tả đây là vụ thất thoát rất nghiêm trọng.

"Loại đạn dược này tuyệt đối không được rơi vào tay kẻ xấu", người phát ngôn Bộ Quốc phòng nói, đồng thời nhấn mạnh quân đội đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để truy tìm thủ phạm.

Sự việc xảy ra vào đêm 24/11, khi tài xế xe tải hợp đồng đỗ ở khu vực không được bảo vệ và nghỉ tại một khách sạn gần đó. Sáng 25/11, khi xe đến doanh trại, đơn vị tiếp nhận mới phát hiện nhiều hộp đạn đã biến mất.

Truyền thông địa phương cho biết khoảng 20.000 viên đạn đã bị lấy trộm, gồm 10.000 viên đạn thật cho súng ngắn và 9.900 viên đạn huấn luyện dành cho súng trường. Một số quả lựu đạn khói cũng được liệt kê trong danh sách hàng hóa bị mất.

Quân nhân Đức tham gia đợt diễn tập vào tháng 4 tại bang Saxony-Anhalt. Ảnh: AFP

Cuộc điều tra bước đầu tập trung vào quyết định dừng xe qua đêm của tài xế. Một số nguồn tin trong quân đội Đức nhận định đây không phải vụ trộm ngẫu nhiên, mà thủ phạm có thể đã theo dõi xe và chờ thời cơ khi tài xế rời phương tiện.

Theo quy định hợp đồng giữa quân đội và các đơn vị vận tải, nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho hàng hóa và thường bố trí hai tài xế để giám sát xe trong mọi điểm dừng. Tuy nhiên, tài xế trong sự việc dường như đã không liên hệ với đường dây hỗ trợ an ninh của quân đội dành cho các trường hợp cần tìm điểm dừng an toàn.

Đức đang đẩy mạnh củng cố năng lực quân sự sau nhiều năm thiếu đầu tư. Chính phủ Đức vừa đề xuất kế hoạch tăng quân số lên 260.000 người, lộ trình đến năm 2035.

Bang Saxony-Anhalt thời gian qua ghi nhận nhiều vụ thất thoát đạn dược ở quy mô nhỏ. Tháng 8, cảnh sát Bernburg báo cáo mất 90 viên đạn, còn lực lượng ở Eisleben mất 180 viên trước đó vài tuần. Giới chức Đức chưa bình luận về mối liên hệ giữa những vụ này và vụ trộm xe chở đạn của quân đội.

Thanh Danh (Theo CNN, BBC, DW)