Chào anh, người một ngày nào đó sẽ trở thành mảnh ghép đặc biệt trên hành trình cuộc đời của em.

Và để tìm được mảnh ghép đó, hôm nay em gửi gắm niềm tin vào mục Hẹn hò của VnExpress và hy vọng vận may sẽ mỉm cười với mình.

Em 25 tuổi, là nhân viên văn phòng, làm việc tại TP HCM, quê em cũng lân cận thôi. Ngoại hình dễ nhìn theo nhận xét của mọi người xung quanh, tất nhiên để đạt đến trình đẹp xuất sắc có lẽ khó. Em tự thấy mình độc lập, biết cách cư xử và đủ tinh tế, khéo léo (tất nhiên không phải thảo mai), là kiểu người của gia đình và rất quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, vì không có ai là hoàn hảo nên em cũng có những nhược điểm: đôi lúc hơi cứng đầu, nóng tính, không vui sẽ im lặng với người khác và em đang cố gắng loại bỏ những tính xấu này.

Em không mập mờ, không có bạn thân khác giới, không có anh trai mưa; dù đang tìm hiểu cũng chỉ tìm hiểu một người duy nhất. Quan điểm tình yêu của em là chân thành, trung thực với nhau; cùng nhau học hỏi và phát triển bản thân; quan tâm nhau nhưng không có nghĩa là kiểm soát, tôn trọng không gian riêng của nửa kia. Em không xem tình yêu là chuyện cổ tích, mâu thuẫn là không tránh khỏi, điều quan trọng là cả hai cùng giải quyết, còn nếu đã không đủ duyên thì sẽ tạm biệt nhau trong hòa bình.

Về nửa kia, em hy vọng anh lớn hơn em ít nhất một tuổi, học vấn khá trở lên (em tốt nghiệp một trường đại học thuộc ĐHQG nên nếu anh cũng vậy thì thật tốt vì mình có thể thỉnh thoảng cùng về thăm làng), công việc ổn định. Anh không cần là soái ca sáu múi, chỉ cần dễ nhìn, gọn gàng, biết chăm sóc bản thân, trưởng thành và cầu tiến; tử tế và tôn trọng người khác. Quan trọng nhất, anh cũng độc thân và đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.

Nếu anh thấy sự đồng điệu từ bài viết này, hãy gửi mail cho em nhé. Điều gì đến sẽ đến, có thể chúng ta có duyên với nhau hoặc không, nhưng em mong rồi ai cũng sẽ tìm được những mảnh ghép thật đặc biệt trong cuộc đời của mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ