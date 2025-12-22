Quan điểm 'đồng hồ càng cũ, càng đáng trân trọng' tại Tân Tân

Tại Tân Tân, những chiếc đồng hồ cũ luôn được trân trọng vì cất giữ thời gian lẫn tình cảm không thể đo đếm bằng tiền.

Nhìn lại 40 năm phát triển thương hiệu, nhà sáng lập Tân Tân nói xúc động khi đội ngũ của mình có thể đi xa đến vậy. Điều ông mừng nhất là những khách gắn bó từ ngày đầu vẫn tìm đến cửa tiệm khi có nhu cầu. Đôi bên có chung quan điểm: những món đồ càng cũ, càng đáng trân trọng.

"Có những món, dù cũ kỹ theo năm tháng, người ta vẫn không nỡ thay, vì chúng không còn là phụ kiện, mà trở thành một phần ký ức. Đồng hồ cũng vậy, vừa để xem giờ, vừa lưu giữ thời khắc quan trọng trong đời", nhà sáng lập nói.

Vài ngày trước, một vị khách đến tiệm, mang theo chiếc Omega cũ, vỏ ngoài trầy xước, dây lỏng lẻo. Anh tiết lộ đây là món quà được cha tặng khi tốt nghiệp cấp 3. Cha mất từ lâu, chàng trai vẫn giữ, xem đó là kỷ vật minh chứng cho tình yêu thương, ký ức khó phai mờ theo thời gian.

Sau khi lắng nghe câu chuyện, người thợ lặng lẽ tháo đồng hồ, nhẹ tay lau từng khe ốc, chỉnh bánh răng. Ở Tân Tân, những câu chuyện như vậy không hiếm. Khách tìm đến không chỉ vì đồng hồ hư, mà vì cần một nơi đủ tin cậy để lưu giữ kỷ niệm.

Nhiều người xem đồng hồ là ký ức, được đếm bằng từng nhịp thời gian. Ảnh: Tân Tân

Theo nhà sáng lập, có người mua đồng hồ dịp cưới, chàng trai khác tự thưởng cho mình sau lần đầu thăng chức. Không ít trường hợp mua tặng cha mẹ vừa nghỉ hưu. Dù lý do khác nhau, điểm chung là khi đeo cỗ máy lên tay, họ mang theo dấu ấn trong đời. Đến lúc cần bảo dưỡng, họ không tìm nơi gần hay rẻ nhất, mà trở lại đúng nơi từng mua vì mong "đứa con tinh thần" được trân trọng như ngày đầu trao đi.

Phần lớn khách nói "đồng hồ này không đáng tiền mấy, nhưng rất nhiều kỷ niệm". Đôi khi đó là quà từ người yêu cũ, món đồ còn sót lại sau một chuyến đi xa hay vật chứng của một giai đoạn không bao giờ trở lại.

"Chúng tôi không phân biệt đồng hồ vài triệu hay mấy chục triệu đồng. Người thợ vẫn cặm cụi lau mặt số, siết dây, chỉnh giờ, như đang giữ nhịp thở cho cỗ máy ký ức", ông nói.

Nghệ nhân sửa đồng hồ cẩn thận từng chi tiết nhằm gìn giữ một phần ký ức người đeo. Ảnh: Tân Tân

Đội ngũ nhân viên tâm niệm không phải giao dịch xong là hết chuyện, mà hành trình mới bắt đầu từ lúc bán. Có cỗ máy quay lại sau 5, 10, thậm chí 20 năm. Không ít người nhờ xem lại đồng hồ khi động cơ chạy chậm, rồi trong lúc đợi sửa xong, họ sẽ kể chuyện đời, con cái hay hoài niệm lần đầu ghé nơi đây. Cửa tiệm nhỏ nhưng lưu giữ biết bao câu chuyện, gắn liền thời gian và ký ức.

Sau hơn 40 năm, Tân Tân vừa là đơn vị phân phối kiêm trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam của 6 thương hiệu quốc tế (Citizen, Movado, Bulova, Lacoste, Coach, Tommy Hilfiger), vừa là nơi khách quay lại chăm chút một phần ký ức.

Nhà sáng lập lý giải không có đồng hồ nào giống chiếc nào. Thay vào đó, mỗi phiên bản mang theo vết xước hay vết mòn hành trình sống. "Khi ai đó giữ một cỗ máy suốt 10, 20 năm, nghĩa là họ đã gửi gắm rất nhiều trong đó, hơn cả thời gian", người đại diện nói.

Trung tâm bảo hành, sửa chữa theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ. Ảnh: Tân Tân

"Từ ngày đầu đến nay, chúng tôi chọn cách làm nghề tử tế, nhẹ nhàng và bền bỉ. Không chỉ bán ra những chiếc đồng hồ, đội ngũ Tân Tân còn muốn gìn giữ những điều vô giá: ký ức, tình cảm và những câu chuyện mà thời gian không thể xóa nhòa", nhà sáng lập nói thêm.

Đông Vệ