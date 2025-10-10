Quán đặc sản Huế gần 40 năm, bán hơn 1.000 suất mỗi ngày

Nhờ công thức ướp thịt riêng, gánh hàng ở chợ An Cựu phát triển thành quán ăn với hơn 30 món, hợp tác GrabFood để mở rộng tệp khách, bán hơn 1.000 suất mỗi ngày.

"Tôi lớn lên trong gian hàng của mẹ, từ năm 10 tuổi đã tập bưng bê, rửa bát. Đến tuổi 18 thì được mẹ chỉ cho cách ướp thịt, pha bột bánh khoái, nấu nước dùng", chị Nguyễn Tôn Nữ Xuân Tiên (37 tuổi) vừa thoăn thoắt xếp phần bánh vào hộp, vừa nói.

Chị Tiên là chủ quán ăn Rina, cũng là đầu bếp chính tại quán, kế thừa gánh hàng của mẹ - bà Mai Thị Loan (71 tuổi). Từ vài món cơm phần và bánh Huế thuở đầu, thực đơn nay đa dạng hơn với cơm (sườn nướng, gà chiên, cá kho), bánh truyền thống (khoái, nậm, lọc, bèo) và các món bún (bún bò, mì Quảng, nem lụi, thịt nướng), giá 25.000 - 45.000 đồng.

Điểm nhấn là món thịt nướng nêm vừa miệng, được chị điều chỉnh thêm chút quế cho hợp khẩu vị khách. Nhờ vậy, Rina thu hút đông thực khách, cao điểm bán gần 500 đơn, tương đương 1.000 - 1.500 suất ăn mỗi ngày.

Nem lụi, thịt nướng hút khách gần 40 năm

5h mỗi sáng, trong căn bếp hơn 10 m2, chị Tiên bắt đầu một ngày làm việc quen thuộc: nhóm bếp, nêm nếm gia vị cho nồi bún bò, ướp thịt nướng, chuẩn bị nguyên liệu cho hàng chục món ăn khác nhau. "Chỉ cần ngửi mùi, nhìn màu sắc là có thể đoán được thịt đã đủ đậm chưa, cần thêm gì để vừa vị", chủ quán nói.

Nem lụi và bún thịt nướng là những món bán chạy nhất tại quán Rina, giữ nguyên công thức qua gần 40 năm. Thịt tươi được sơ chế, ướp trực tiếp cùng sả và các loại gia vị theo tỷ lệ, sau đó xiên rồi nướng trên bếp than hồng. Thịt chín tới, xém cạnh, khi ăn kèm bún hoặc cuốn với bánh tráng, rau thơm và chấm cùng nước lèo đậu phộng, hòa quyện vị béo, bùi, mặn ngọt.

Bánh khoái có phần vỏ giòn rụm, nhân đầy đủ tôm, thịt, giá. Khi ăn chấm kèm nước lèo sệt, tạo hương vị riêng nhờ mùi thơm, dậy vị đậu phộng và mè.

Bà Mai Thị Loan (trái) mẹ của chị Tiên, người tạo ra công thức các món ăn, thường xuyên đứng bếp để phụ giúp các con. Ảnh: Thái Anh

Quán rộng hơn 60 m2, phù hợp ăn tại chỗ và cả mang đi. Bà Loan (mẹ chị Tiên) vẫn ghé quán mỗi ngày để quan sát, hỗ trợ các con trong khâu nấu nướng, đảm bảo từng món ăn vẫn giữ đúng hương vị đặc trưng.

Mở rộng tệp khách nhờ bắt tay với ứng dụng

Sau gần 40 năm, Rina có lượng khách quen ổn định, chủ yếu là sinh viên, công nhân, dân văn phòng quanh khu vực, ghé ăn hàng tuần hoặc hàng tháng. Đến năm 2017, tức khoảng gần 30 năm sau khi quán ra đời, Rina chính thức đăng ký làm đối tác trên GrabFood khi nền tảng này hiện diện tại Huế.

"Khi biết mô hình giao hàng thức ăn này ở Hà Nội và TP HCM, tôi đã có kế hoạch nếu GrabFood có mặt ở Huế thì sẽ đăng ký ngay vì có thể mở rộng kênh bán mà không cần lo khâu giao nhận", chị cho biết.

Trước đó, quán chỉ bán khoảng 50-100 suất cơm mỗi ngày, khách đến ăn trực tiếp hoặc nhân viên Rina tự đi giao. Những hôm mưa gió, lượng khách giảm rõ. "Ngày mưa lớn, quán ế luôn", chủ quán nói vui.

Sau khi "lên" app, quán bắt đầu tiếp cận được nhóm khách mới và có lượng đơn online tăng đáng kể. Ở những năm đầu tiên hợp tác, quán ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 20% đơn hàng, chủ yếu từ GrabFood. Đến nay, lượng khách đã tăng gần gấp 10 lần so với trước khi lên nền tảng, trong đó các đơn online chiếm từ 50% đến 80% tổng số đơn.

Đặc biệt, vào những ngày trời mưa, quán càng đông, có ngày "nổ" gần 500 đơn. Việc có mặt trên ứng dụng cũng thu hút thêm thực khách ghé trực tiếp, kể cả khách du lịch nước ngoài khi tìm món ăn Huế trên GrabFood.

Shipper mặc áo mưa, xếp hàng kín quán ăn chờ lấy món. Ảnh: Thái Anh

Chị Tiên nhận định, ngoài mở rộng người dùng, điểm lợi lớn khi hợp tác với Grab là cơ hội tiếp cận công nghệ. Trước đây, cuối ngày chị mất nhiều thời gian ghi chép thủ công số đơn, doanh thu trong ngày..., thì nay mọi thứ đều hiển thị ngay trên ứng dụng GrabMerchant. Từ báo cáo doanh thu, món bán chạy, gợi ý điều chỉnh giá hay khuyến mãi - tất cả đều được tự động hoá, thậm chí còn có trợ lý AI giúp chị vận hành quán hiệu quả hơn mỗi ngày.

Một khách hàng đặt món ăn của quán Rina trên GrabFood. Ảnh: Thái Anh

Theo chị Tiên, sự kết hợp giữa "truyền thống" - công thức nấu ăn của mẹ và "hiện đại" - công nghệ đã giúp quán duy trì nhóm khách trung thành lẫn đáp ứng nhu cầu mới, giữ thương hiệu qua gần 40 năm.

Tháng 4, quán được vinh danh là "Ngôi sao tăng trưởng" trong lễ trao giải "Quán 'Trứ danh' xứ Huế" do Grab Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch TP Huế tổ chức. Không chỉ là chương trình vinh danh những địa chỉ ẩm thực đặc sắc, hoạt động còn là minh chứng cho sự chung tay giữa Grab và các cơ quan ban ngành trong việc đưa ẩm thực địa phương đến gần hơn với du khách, bằng cách kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Đại diện quán chia sẻ, danh hiệu là sự ghi nhận quý giá cho nỗ lực giữ gìn hương vị truyền thống suốt nhiều năm. "Chúng tôi rất vui khi món ăn quen thuộc của mình được nhiều người biết đến hơn nhờ GrabFood. Đây cũng là động lực để quán tiếp tục duy trì chất lượng và phục vụ khách tốt hơn mỗi ngày", chị nói.

Thái Anh