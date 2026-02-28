Quân chủng Hải quân nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Hải PhòngTổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Quân chủng Hải quân, sáng 28/2.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định hơn 70 năm qua, Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; lập được nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện và làm nhiệm vụ quốc tế.

Người đứng đầu Đảng yêu cầu Quân chủng nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân chủng Hải quân. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Quân chủng Hải quân cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nắm chắc nhiệm vụ, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực.

Ông yêu cầu đẩy mạnh xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng tinh, gọn, mạnh; nghiên cứu các cuộc chiến tranh xung đột gần đây trên thế giới, phát triển nghệ thuật quân sự Hải quân phù hợp với thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Tổng Bí thư, Quân chủng Hải quân phải là lực lượng nòng cốt, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và "thế trận lòng dân" trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình trên biển.

Ngoài ra, Quân chủng cần quan tâm chăm lo bảo đảm chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân, cho biết trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới ngày càng cao, Quân chủng đã tập trung xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến thẳng lên hiện đại.

Hải quân Nhân dân Việt Nam có đầy đủ các thành phần lực lượng: tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh - tên lửa bờ, hải quân đánh bộ và đặc công hải quân. Nhiều loại phương tiện, vũ khí trang bị mới, hiện đại đã được đưa vào biên chế.

Công tác huấn luyện, đào tạo tại quân chủng cũng được chú trọng, nhất là huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới; kết hợp huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu toàn Quân chủng.

Tư lệnh Hải quân gửi lời tri ân các thế hệ các bộ, chiến sĩ đã cống hiến xương máu, công sức, trí tuệ cho sự trưởng thành của Quân chủng. Ông khẳng định đó chính là cội nguồn sức mạnh để Hải quân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sơn Hà