Quan chức Nga nói không đảm bảo an ninh cho ông Biden ở Kiev

Lãnh đạo cơ quan an ninh Nga Bortnikov cho biết Moskva không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho ông Biden khi Tổng thống Mỹ thăm Kiev.

"Mỹ đã thông báo cho Nga về chuyến thăm Kiev của Tổng thống Joe Biden thông qua các kênh ngoại giao. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo an ninh cho ông ấy", lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov nói với các nhà báo tại Moskva ngày 21/2.

Ông nhấn mạnh rằng các cơ quan đặc vụ Nga và Mỹ tiếp tục hợp tác về an ninh, đặc biệt trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

"Tuy nhiên, hợp tác hiện nay khác xa so với trước đây. Không ai được lợi từ sự đi xuống này. Tất cả chúng tôi đều quan tâm đến việc duy trì các mối quan hệ", ông cho hay.

Bortnikov lưu ý Nga phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố do các cơ quan an ninh Ukraine gây ra, trong đó có vụ tấn công cầu Crimea năm ngoái, đồng thời khẳng định "chính phương Tây đứng sau các mối đe dọa đến từ cơ quan an ninh Ukraine" Ông nói thêm rằng Nga đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy.

Lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov tại Moskva năm 2019. Ảnh: Reuters.

Mỹ hiện chưa bình luận về phát biểu của ông Bortnikov.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 20/2 đi tàu hỏa từ Ba Lan tới thăm thủ đô Kiev và gặp người đồng cấp Volodymyr Zelensky tại Phủ Tổng thống Ukraine. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Biden tới Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Tại Kiev, ông Biden cam kết viện trợ quân sự thêm 500 triệu USD cho Ukraine, nói rằng nhiều "thiết bị quan trọng, bao gồm đạn pháo, hệ thống chống thiết giáp và radar giám sát trên không" sẽ được chuyển giao. Còi báo động không kích được kích hoạt ở Kiev trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, nhưng không xảy ra vụ tấn công nào.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói giới chức nước này đã thông báo trước cho phía Nga về chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Kiev, nhằm "tránh những tính toán sai lầm" có thể đẩy hai cường quốc hạt nhân vào xung đột trực tiếp. Tuy nhiên, Sullivan không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về phản ứng của Nga.

Tuyên bố của lãnh đạo FSB trái ngược với thông tin được Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đưa ra trước đó rằng ông Biden "nhận được các đảm bảo an ninh của Nga" trước khi đến Kiev. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chuyến thăm Kiev của Tổng thống Mỹ "không có gì lạ" đối với Nga và Moskva đã giám sát chặt chẽ.

FSB là cơ quan hành pháp liên bang có thẩm quyền thực hiện chính sách của chính phủ về an ninh quốc gia, chống khủng bố, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh thông tin và thực hiện các chức năng cơ bản của các cơ quan an ninh, cũng như điều phối các nỗ lực phản gián của cơ quan hành pháp. Tổng thống Nga trực tiếp giám sát hoạt động của FSB.

FBS chủ yếu phụ trách các vấn đề an ninh trong nước. Trong khi đó, Hội đồng An ninh Liên bang Nga là cơ quan do Tổng thống chủ trì, gồm các quan chức hàng đầu của cơ quan quốc phòng và an ninh, điều phối các chính sách an ninh quốc gia của Nga. Moskva chưa đưa ra giải thích về khác biệt trong tuyên bố giữa hai quan chức hàng đầu trong lĩnh vực an ninh về chuyến thăm của ông Biden tới Kiev.

Huyền Lê (Theo RT, TASS, AFP)