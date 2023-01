Quan chức Nga lo ngại quân đội Ukraine vượt sông phản công

Quan chức Nga Vladimir Rogov lo ngại mực nước sông Dnieper giảm mạnh giúp quân đội Ukraine vượt sông dọc tiền tuyến Zaporizhzhia dễ hơn.

"Chúng ta có thể thấy rằng có nhiều lựa chọn hơn để vượt sông Dnieper, nghĩa là lực lượng vũ trang Ukraine có thể bắt đầu hành động ở bất cứ đâu. Tôi không nói điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng chúng ta cần chuẩn bị", ông Rogov, chủ tịch phong trào We Stand With Russia, nói với kênh truyền hình Soloviev Live hôm nay. We Stand With Russia là tổ chức hoạt động tại tỉnh Zaporizhzhia và được chính quyền Nga hỗ trợ, đã tham gia tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về sáp nhập Nga hồi năm ngoái.

Rogov chỉ ra rằng nếu bề mặt sông đóng băng, có thể xảy ra trong thời tiết băng giá kéo dài vài ngày do mực nước giảm và dòng chảy của sông chậm, thì điều đó sẽ tạo điều kiện để quân Ukraine vượt sông Dnieper.

Vị trí các khu vực kiểm soát của Nga và Ukraine ở hai bờ sông Dnieper. Đồ họa: WP.

Tuy nhiên, theo ý kiến của chính trị gia này, bề mặt sông đóng băng có thể là kết quả từ các hành động có chủ ý của Ukraine.

"Những điều đó bao gồm việc đóng dần các khóa thủy lực tại các đập ở sông Dnieper, tức tại nhà máy thủy điện Dnieper ở thành phố Zaporizhzhia hiện do Ukraine kiểm soát, nhà máy thủy điện Kremenchuk, trạm thủy điện Middle Dnieper ở Dneprodzerzhinsk. Tất cả trạm thủy điện đó đều đóng cửa thủy lực, do đó dòng nước tự nhiên bị gián đoạn", Rogov giải thích.

Quân đội Ukraine tái kiểm soát thành phố Kherson, nằm ở bờ tây sông Dnieper, từ đầu tháng 11. Nga vẫn duy trì kiểm soát phần còn lại của tỉnh Kherson ở bờ đông sông. Kherson liên tục bị quân đội Ukraine uy hiếp, trong khi tuyến tiếp tế trọng yếu gần như bị cắt đứt.

Quan chức Ukraine cho hay phần lớn lực lượng Nga được bố trí trong khu vực cách bờ đông sông Dnieper khoảng 15-20 km, nhưng nhân viên cơ quan an ninh Nga (FSB) đang quản lý các trạm quan sát gần bờ sông ở các thị trấn như Kakhovka và Nova Kakhovka.

Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào We Stand With Russia. Ảnh: Kyivpost.

Huyền Lê (Theo TASS)