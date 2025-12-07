Quan chức Nga đề cao vai trò của con rể ông Trump trong đàm phán Ukraine

Cố vấn cấp cao Điện Kremlin Ushakov đánh giá Jared Kushner, con rể ông Trump, có thể đóng vai trò quan trọng trong soạn thảo thỏa thuận hòa bình Ukraine.

Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, ngày 6/12 cho biết cuộc thảo luận của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner ở Điện Kremlin tuần này "mang tính xây dựng và thân thiện".

Ông Ushakov lưu ý rằng Tổng thống Putin đã gặp phái viên Witkoff 6 lần và họ "gần như hiểu nhau mà không cần lời nói". Cố vấn của Tổng thống Nga cũng đánh giá rằng sự tham gia của Kushner "rất đúng lúc".

"Ông ấy giúp mọi thứ trở nên bài bản hơn. Tôi tin rằng nếu thỏa thuận được soạn thảo trên giấy, người cầm bút phần lớn sẽ là ông Kushner", quan chức Nga nói.

Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, (giữa) tại Điện Kremlin ngày 2/12. Ảnh: AP

Truyền thông Nga trước đó cho biết cuộc gặp tại Điện Kremlin kéo dài khoảng 5 giờ. Phát biểu với báo giới, ông Ushakov tiết lộ hai bên vẫn chưa đạt được thỏa hiệp về vấn đề chủ chốt là lãnh thổ tại Ukraine, song lưu ý rằng có thể thảo luận về một số giải pháp do phía Mỹ đưa ra.

Mỹ tháng trước đưa ra kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và đang tìm cách thuyết phục Moskva và Kiev chấp thuận. Đề xuất ban đầu gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Dự thảo này vấp phải phản đối từ Ukraine và các quốc gia châu Âu. Một số điều khoản được loại bỏ trong dự thảo cập nhật, song nội dung chưa được công bố.

Kushner, nhà đầu tư bất động sản, từng là cố vấn cấp cao trong chính quyền đầu tiên của ông Trump về chính sách Trung Đông và các ưu tiên trong nước. Ông đóng góp vào Hiệp định Abraham năm 2020, nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước láng giềng Arab.

Ngọc Ánh (Theo RT, AFP, AP)