Quan chức Mỹ mất ghế vì biến đường ven biển thành công viên

Joel Engardio đã thúc đẩy việc đóng cửa tuyến đường ven biển ở khu Sunset, San Francisco, nhưng làm cử tri tức giận và khiến ông mất ghế.

Cử tri Quận 4, thành phố San Francisco, bang California hôm 16/9 tham gia bỏ phiếu bãi nhiệm Giám sát viên Joel Engardio, liên quan đến nỗ lực đóng cửa một phần đường ven biển Upper Great Highway để biến nó thành công viên Sunset Dunes.

Khu Sunset thuộc Quận 4 là một khu phố yên tĩnh với những ngôi nhà thấp tầng, đơn lập, giáp bãi biển Ocean ở phía tây và công viên Golden Gate ở phía bắc. Khu vực này có đông người Mỹ gốc Á sinh sống và khá ôn hòa về chính trị.

Upper Great Highway là tuyến đường ven biển dài khoảng 3,2 km nổi tiếng ở San Francisco. Trong nhiều thập kỷ, người dân San Francisco thường lái xe dọc bờ biển trên con đường này, tận hưởng cảnh quan thoáng đãng, tránh cảnh chen chúc ở trung tâm.

Hồi đầu năm 2020, chính quyền thành phố đóng cửa Upper Great Highway để tạo không gian cho người dân tập thể dục trong khi vẫn đảm bảo giãn cách xã hội trong đại dịch Covid-19. Năm 2021, khi người dân trở lại đi học, làm việc, thành phố mở cửa con đường cho xe cộ lưu thông vào các ngày trong tuần, nhưng cấm ôtô vào cuối tuần.

Ông Engardio được bầu vào Hội đồng Giám sát, cơ quan tương tự Hội đồng Thành phố, vào năm 2022. Ông sau đó thúc đẩy đề xuất cấm ôtô vĩnh viễn, biến Upper Great Highway thành một công viên ven biển.

Giám sát viên Joel Engardio ở San Francisco, California. Ảnh: AP

Những người ủng hộ ý tưởng cho rằng biến Upper Great Highway thành công viên sẽ có lợi cho môi trường hơn, bởi việc dọn cát để thông đường cho xe cộ ngày càng tốn kém.

Hồi tháng 4, Upper Great Highway chính thức trở thành công viên Sunset Dunes với các băng ghế nghỉ, tranh tường, thiết bị tập thể dục, đàn piano và một khu vui chơi trẻ em.

Tuy nhiên, người dân Sunset lại không ủng hộ ý tưởng này. Gần 2/3 cư dân khu vực bực bội trước thực tế rằng những người sống xa bãi biển được hưởng lợi từ công viên, trong khi người dân sống gần đó mất đi tuyến đường đi lại thuận lợi.

Một số người ở Sunset dựa vào tuyến đường Upper Great Highway để ra vào thành phố, những người khác cho biết các con đường ở Sunset phải gánh chịu lưu lượng xe cộ gia tăng đáng kể sau khi có công viên.

Nhiều người nói công viên không đông khách vào các ngày trong tuần, hoặc những ngày sương mù lạnh giá thường thấy ở Sunset.

"Người dân gắn bó với Upper Great Highway, con đường mang ý nghĩa đặc biệt và là một phần của cuộc sống nơi đây, một phần của Sunset", John Crabtree, thành viên chiến dịch kêu gọi bãi nhiệm ông Engardio, nói. Những người phản đối cho rằng ông Engardio đã "lừa dối, phản bội khi cướp đi con đường của họ".

Kết quả bỏ phiếu cho thấy những người phản đối ông Engardio chiếm áp đảo. Khoảng 90 phút sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Giám sát viên này thừa nhận thất bại.

"Nhiệm kỳ làm Giám sát viên của tôi ngắn hơn dự kiến", ông nói. "Nhưng chúng tôi vẫn vui mừng, vì đã làm đúng".

Công viên Sunset Dunes ở Sunset, San Francisco, bang California, ngày 15/9. Ảnh: AP

Dù sự nghiệp chính trị bị "đứt gánh", Engardio khẳng định công viên Sunset Dunes là một thành công. Việc bãi nhiệm ông không ảnh hưởng đến công viên, dù các cử tri đang khởi kiện nhằm khôi phục lại con đường.

Thị trưởng Daniel Lurie và các thành viên đảng Dân chủ San Francisco giữ thái độ trung lập trước nỗ lực bãi nhiệm ông Engardio. Ông Lurie sẽ chỉ định người thay thế Engardio làm Giám sát viên mới.

Trong tuyên bố tối cùng ngày, Thị trưởng Lurie nói rằng cuộc bỏ phiếu cho thấy cư dân Sunset cảm thấy "chính quyền đang áp đặt họ, chứ không cùng họ hành động, và chính quyền chưa thực sự nỗ lực để cải thiện cuộc sống của người dân".

Đức Trung (Theo SF Standard, SF Chronicle)