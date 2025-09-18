Quan chức hàng đầu Hamas kể về khoảnh khắc bị Israel tập kích

Ghazi Hamad, quan chức cấp cao Hamas, lần đầu xuất hiện trên truyền hình kể từ vụ Israel tập kích các lãnh đạo nhóm vũ trang ở Qatar.

"Vụ tấn công xảy ra chưa đầy một giờ sau khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu đề xuất về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza", ông Ghazi Hamad, thành viên ban lãnh đạo chính trị của nhóm vũ trang Hamas, cho biết trong chương trình phỏng vấn trực tiếp của kênh Al Jazeera ngày 17/9.

Đây là lần đầu ông xuất hiện trên truyền hình kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch tập kích nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha của Qatar hôm 9/9.

Ông Hamad kể rằng khoảng 12 tên lửa đã lao xuống trong chưa đầy một phút. "Khi đó, chúng tôi hoàn toàn chắc chắn đó là đòn tấn công từ Israel. Thượng đế đã quyết định rằng mọi người sẽ sống sót sau hành động hung hăng nhằm vào chúng tôi và Qatar", ông nói.

Ông Ghazi Hamad trả lời phỏng vấn trực tiếp với Al Jazeera ngày 17/9. Ảnh: Al Jazeera

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 9/9 triển khai 15 tiêm kích tới Biển Đỏ, phóng ít nhất 10 tên lửa đạn đạo nhắm vào văn phòng ban lãnh đạo chính trị Hamas tại Doha. Mục tiêu của Israel là hạ sát toàn bộ lãnh đạo cấp cao nhất của Hamas khi họ đang họp bàn về đề xuất hòa bình cho Dải Gaza mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

5 thành viên cấp thấp của Hamas và một sĩ quan an ninh Qatar thiệt mạng, nhưng ban lãnh đạo chính trị của nhóm đã thoát chết nhờ di chuyển ra ngoài phòng họp để cầu nguyện đúng lúc tên lửa lao tới.

Theo các nguồn tin thân cận với Hamas, ông Hamad là một trong 6 thành viên ban lãnh đạo bị Israel nhắm mục tiêu. Cuộc họp còn có trưởng đoàn đàm phán Khalil al-Hayya, cựu trưởng đoàn đàm phán Khaled Meshaal, lãnh đạo phụ trách Bờ Tây Zaher Jabarine và hai quan chức phụ trách chính trị là Bassem Naim và Taher al-Nounou.

Ngọc Ánh (Theo AFP)