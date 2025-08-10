Quan chức Fed ủng hộ giảm lãi suất 3 lần năm nay

Phó chủ tịch phụ trách giám sát tại Fed Michelle Bowman cho rằng số liệu việc làm yếu khiến bà càng tin tưởng 3 lần giảm lãi là phù hợp.

"Nếu giảm lãi trong cuộc họp tuần trước, chúng ta đã chủ động phòng trừ được rủi ro thị trường lao động và hoạt động kinh tế suy giảm thêm", Bowman cho biết tại cuộc họp của Hiệp hội Lãnh đạo ngân hàng Kansas hôm 9/8.

Bowman cũng là một trong hai thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) không bỏ phiếu tán thành quyết định chung trong cuộc họp chính sách tuần trước. Bà muốn giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%), thay vì giữ nguyên ở mức 4,25-4,5% hiện tại.

Tuần trước, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm cho thấy tỷ lệ thất nghiệp nước này tăng lên 4,2% trong tháng 7. Số việc làm mới tạo ra cũng được điều chỉnh giảm mạnh, khiến số liệu trung bình 3 tháng chỉ còn 35.000.

"Số liệu này quá thấp so với tốc độ đầu năm, có thể do nhu cầu lao động đã yếu đi đáng kể. Tôi từng dự báo năm nay giảm lãi suất 3 lần, và số liệu việc làm hiện tại củng cố quan điểm này", bà nói.

Phó chủ tịch phụ trách giám sát tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Michelle Bowman. Ảnh: Reuters

Phần lớn quan chức Fed vẫn thận trọng về việc giảm lãi suất, vì thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng làm gián đoạn quá trình đưa lạm phát về mục tiêu 2% của Fed. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, một số quan chức đã lên tiếng ủng hộ giảm lãi.

Fed hiện còn 3 phiên họp năm nay, vào tháng 9, 10 và 12. Các nhà kinh tế học cho rằng khoảng 100.000 việc làm mới mỗi tháng là đảm bảo thị trường lao động Mỹ ổn định. Tuy nhiên, việc chính phủ Mỹ siết người nhập cư từ tháng 1 có thể sẽ khiến tiêu chuẩn này phải hạ xuống.

Bình luận của Bowman được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gần đây liên tục gây sức ép buộc Fed giảm lãi suất. Một cuộc tìm kiếm ứng cử viên mới cho chức Chủ tịch Fed, thay ông Jerome Powell sẽ hết nhiệm kỳ tháng 5/2026, cũng đang được tiến hành.

Bowman cho biết bà đã bắt đầu đưa ra lập luận về nhu cầu giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 6. Bà giải thích rằng các số liệu gần đây cho thấy thuế nhập khẩu của chính quyền Trump sẽ không gây ra lạm phát dai dẳng. Bên cạnh đó, các chính sách như giảm thuế và thủ tục hành chính trong nước có thể bù đắp tác động kinh tế từ thuế nhập khẩu.

Với việc nhu cầu nhà ở hiện thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính và thị trường lao động không còn gây sức ép lên lạm phát, "rủi ro lạm phát tăng đã dịu lại", bà cho biết. Vì thế, việc nới lỏng chính sách tiền tệ dần dần "sẽ giảm khả năng Fed phải thực hiện đợt điều chỉnh lớn, nếu thị trường lao động tiếp tục xấu đi".

Hà Thu (theo Reuters)