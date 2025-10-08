Quan chức bóng đá Nhật Bản lĩnh án vì xem ảnh khiêu dâm trẻ em

Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Nhật Bản (JFA), Masanaga Kageyama, bị tòa án tại Pháp kết án 18 tháng tù treo, sau khi xem hình ảnh khiêu dâm trẻ em trên một chuyến bay đến Paris.

Giám đốc Kỹ thuật JFA bị bắt hôm 2/10 ngay khi xuống máy bay tại Paris, rồi bị xét xử bốn ngày sau đó tại Tòa án Hình sự Bobigny (Seine-Saint-Denis) với các tội danh nhập khẩu, sở hữu và lưu trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em dưới 15 tuổi.

"Đó là nghệ thuật", Kageyama - người ở trên chuyến bay Air France từ Nhật Bản đến Chile, quá cảnh tại sân bay Charles de Gaulle, ngoại ô Paris, Pháp - biện minh trước tòa hôm 6/10 với vẻ ngượng ngùng.

Kageyama từng làm HLV U20 Nhật Bản giai đoạn 2017-2021. Ảnh: Reuters

Báo Pháp Le Parisien dẫn lời chủ tọa phiên tòa Olivera Djukic: "Một số tiếp viên hàng không đã sững sờ khi chứng kiến hành khách ngồi khoang thương gia này thoải mái lướt qua những hình ảnh tục tĩu trên máy tính bảng của ông ấy".

Tại tòa, Kageyama khai là Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, từng là cầu thủ chuyên nghiệp. Giai đoạn 2017 đến 2021, ông là HLV đội U20 Nhật Bản, đưa đội bóng này vượt qua vòng loại U20 World Cup. Từ năm 2022, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc Phát triển Tài năng trẻ.

Lúc xảy ra sự việc, Kageyama trên đang đường đến Chile để dự một trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup U20, nơi U20 Nhật Bản tranh tài.

Kageyama thừa nhận hành vi, nhưng cố gắng giải thích, biện minh rằng ông xem những hình ảnh cấm đoán này "vì tò mò". "Đó là những hình ảnh do AI tạo ra", nhân vật cấp cao của JFA biện hộ, và lập luận rằng các sản phẩm từ AI không liên quan đến người thật.

"Nhưng ông vừa xem, vừa tạo ra những hình ảnh này", tòa án phản đối. Chủ tọa dẫn chứng các từ khóa tìm kiếm về khiêu dâm. Và qua công cụ AI, những hình ảnh khiêu dâm trẻ em liên tục xuất hiện trên màn hình của bị cáo. Tổng cộng, cảnh sát phát hiện 1.621 hình ảnh do AI tạo ra trong các tệp trên máy tính của Kageyama.

Các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy Kageyama còn tìm kiếm hình ảnh của những người thật.

Dù thừa nhận xấu hổ, Kageyama viện dẫn lý do khác biệt văn hóa. "Tôi không biết điều này bị cấm ở Pháp. Ở Nhật, việc này không bị cấm nếu chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Tôi không có ý định chia sẻ những hình ảnh đó", người đàn ông 58 tuổi phân trần.

Thực tế, ở Nhật Bản, các hình ảnh tình dục hóa trẻ em trong manga hay phim hoạt hình không bị cấm, nhưng trong những năm gần đây đã quy định việc sở hữu hình ảnh khiêu dâm trẻ em là bất hợp pháp.

Công tố viên đã lên án hành vi của Kageyama, khi "chủ động tìm kiếm những hình ảnh này và cố tình hạ thấp độ tuổi trong các yêu cầu tìm kiếm". Họ yêu cầu phạt quan chức Nhật này hai năm tù.

Cuối cùng, tòa án tuyên phạt Kageyama 18 tháng tù treo, kèm theo lệnh cấm nhập cảnh Pháp trong 10 năm, cấm làm việc liên quan đến trẻ vị thành niên trong 10 năm, và ghi danh vào danh sách tội phạm tình dục quốc gia.

Kageyama bị còng tay rời tòa, trước khi được thả tự do và nhanh chóng về nước, nơi các hình phạt này sẽ không được áp dụng.

Sau khi biết thông tin, JFA lập tức sa thải Kageyama. "Chúng tôi coi đây là một sự việc vô cùng đáng tiếc, lấy làm xấu hổ và xin gửi lời tạ lỗi chân thành vì những xáo động đã gây ra", thông cáo của LĐBĐ Nhật Bản có đoạn.

Hoàng Thông (theo Le Parisien)