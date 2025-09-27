Quan chức Ấn Độ: 'Đến đường nhà Thủ tướng còn có ổ gà'

Khi có người phàn nàn về tình trạng đường xấu, phó thủ hiến bang Karnataka chỉ ra rằng ngay cả đường đến dinh thự thủ tướng còn có ổ gà.

Trước tình trạng đường sá hư hỏng, thay vì sửa chữa, chính quyền bang và quan chức chính phủ Ấn Độ đổ lỗi cho nhau hoặc lấy nhau ra làm ví dụ, theo Cartoq. Gần đây, phó thủ hiến bang Karnataka, DK Shivakumar, mạnh dạn lên tiếng bênh vực tình trạng đường sá đầy ổ gà ở Bengaluru và các khu vực khác của bang.

Ông cho biết gần đây đã đi thăm Delhi và chỉ ra rằng ngay cả trên đường đến dinh thự của Thủ tướng Narendra Modi cũng có ổ gà. Cụ thể, đó là đường Lok Kalyan Marg đầy ổ gà, giống nhiều con đường khác ở thủ đô.

Vị phó thủ hiến nói: "Tôi muốn nói với các công ty CNTT lớn rằng ổ gà ở khắp mọi nơi. Nhưng chúng ta phải làm tròn trách nhiệm bịt kín chúng. Đây là tình trạng chung trên khắp Ấn Độ".

Một loạt ổ gà trên một con đường ở Ấn Độ. Ảnh: Deccan Herald

Với những phát biểu này, vị phó thủ hiến đã cố gắng bình thường hóa vấn đề ổ gà trên đường phố Ấn Độ. Trước đó, ông đưa ra một tuyên bố táo bạo khác, gián tiếp đáp trả CEO của Blackbuck (đơn vị cung cấp nền tảng kỹ thuật số cho các nhà điều hành xe tải ở Ấn Độ), người đã phàn nàn về ổ gà trên đường.

Shivakumar tuyên bố: "Việc đe dọa hay tống tiền chúng tôi (chính phủ) là tùy họ (các tập đoàn). Chúng tôi không bận tâm đến điều đó. Chúng tôi đang làm công việc của mình".

Để phản bác lại những lời chỉ trích về tình trạng đường sá ở Ấn Độ, Shivakumar nói rằng các đội dân sự trên khắp thành phố Bengaluru đang lấp hàng nghìn ổ gà mỗi ngày bất chấp trời mưa. Ông thêm rằng tất cả các nhà thầu đều được gia hạn đến tháng 11 để hoàn thành tất cả các công việc lấp ổ gà. Ngoài ra, ông đã công bố quỹ 124 triệu USD để sửa chữa đường bộ và xây dựng đường mới.

Tuyên bố này, theo nhiều người, là lời đáp trả cho những lời chỉ trích gần đây của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nặng Ấn Độ, H.D. Kumaraswamy, về Bengaluru. Trong chuyến thăm gần đây, ông Kumaraswamy đã gọi Bengaluru là "thành phố ổ gà", điều này được cho là làm xấu hổ bang Karnataka.

Vấn đề ổ gà trên đường phố Ấn Độ nghiêm trọng đến mức Thủ tướng Modi cũng phải đi xe qua những con đường lồi lõm, gập ghềnh. Trong chuyến thăm Gujarat ngày 20/9, ông Modi đã phải di chuyển bằng đường bộ từ Lothal đến Gandhinagar sau khi thời tiết xấu khiến trực thăng của ông phải dừng hoạt động.

Quan chức Ấn Độ: 'Đến đường nhà Thủ tướng còn có ổ gà' Đoàn xe của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đi qua một đoạn đường ngập nước và đầy ổ gà. Video: Thetrendingindian

Một đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe của Thủ tướng Modi, gồm nhiều xe Toyota Fortuner chống đạn, Toyota Innova và các phương tiện khác, phải đi qua những con đường ngập nước và đầy ổ gà. Đoàn xe của ông, thường chạy với tốc độ cao do an ninh, đã phải giảm tốc độ nhiều lần. Nhiều người chỉ ra rằng đây là một rủi ro an ninh rất lớn. Hiện vẫn chưa có thông tin về việc chính quyền Gujarat đã có biện pháp xử lý hay chưa.

Mỹ Anh