Quan Chi Lâm thời xuân sắc

Theo Mingpao, Quan Chi Lâm là người tình trong mộng của nhiều khán giả thập niên 1990. Lưu Đức Hoa từng nói xao xuyến trước vẻ đẹp của đồng nghiệp. Hai người hợp tác ở nhiều phim như "Chuyên gia xảo quyệt", "Thanks for your love", "Thánh hiệp"...