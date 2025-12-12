Quận Cam ra quân dẹp khu lều trại vô gia cư

MỹGiới chức quận Cam ra quân dẹp khu lều trại của người vô gia cư dọc sông Santa Ana, thu gom ít nhất 8 tấn rác thải, vật dụng.

Cơ quan Quản lý Công trình Công cộng Quận Cam (OC Public Works), Sở Cảnh sát Quận Cam và Lực lượng Công binh Mỹ ngày 10/12 bắt đầu chiến dịch dẹp khu lều trại dọc bờ sông Santa Ana, kể từ khi quy định cấm dựng trại ở đây có hiệu lực vào tháng trước.

Quy định mới của chính quyền quận Cam cho phép lực lượng hành pháp bắt giữ, phạt hành chính những người dựng trại trên các khu đất công, gồm cả kênh kiểm soát lũ. Khu trại của người vô gia cư dọc sông Santa Ana được xác định là "đặc biệt khó quản lý", do nằm trên phần đất thuộc quản lý của chính quyền liên bang. Giới chức quận không thể tiếp cận khu vực này nếu không được cấp phép từ trước.

Katrina Foley, nghị sĩ đại diện khu vực số 5 của quận Cam, cho biết khu lều trại không chỉ gây nguy cơ mất an toàn cho người sinh sống bên trong và các khu dân cư lân cận, mà còn đe dọa môi trường sống nhạy cảm ven sông. "Khu vực này có nhiều loài động vật thuộc diện nguy cấp, chúng tôi muốn bảo toàn hệ sinh thái", bà Foley nói.

Nhân viên quận Cam dọn dẹp khu lều trại của người vô gia cư dọc đầm lầy sông Santa Ana, ngày 10/12. Ảnh: OC Register

Trong buổi ra quân, giới chức quận Cam đã gom được đầy ba xe tải chở rác từ khu lều trại, với nhiều vật dụng như đệm, lều, linh kiện xe đạp, bình gas. Ít nhất 8 tấn rác thải đã được thu gom trong đợt dọn dẹp này.

Hugo Pineda, quan chức cấp cao của OC Public Works, cho biết trong hai đợt dọn dẹp trước đó trong năm, giới chức đã thu gom nhiều nồi niêu, vật dụng cắm trại, thậm chí dụng cụ dùng ma túy, những thứ có thể gây hại cho hệ động thực vật trong khu bảo tồn. Tuy nhiên, nhiều người vô gia cư đã quay lại dựng trại chỉ trong vòng một tuần sau khi giới chức dọn dẹp.

"Chúng tôi cố gắng duy trì công tác thực thi ngay sau mỗi đợt dọn dẹp, để họ thấy được sự hiện diện của lực lượng chức năng", ông Pineda nói, thêm rằng quận đã lắp đặt một camera an ninh gần khu đầm lầy nhằm tăng tính răn đe.

Nhân viên quận Cam dọn dẹp khu lều trại của người vô gia cư dọc đầm lầy sông Santa Ana, ngày 10/12. Ảnh: OC Register

Lực lượng Công binh Mỹ đã gửi thông báo yêu cầu di dời khỏi khu vực trước khi phối hợp với giới chức quận Cam tiến hành dọn dẹp. Khu lều trại không còn người sinh sống vào ngày 10/12. Những người từng từ chối rời đi đã được cảnh báo sẽ bị xử phạt trong lần đầu và bị bắt nếu tái phạm.

Trước khi ra quân dẹp khu lều trại, Văn phòng Điều phối Chăm sóc Quận Cam đã tư vấn, đảm bảo nơi trú ẩn, các dịch vụ hỗ trợ, y tế cho người sống ở đây. Chính quyền quận đã xây dựng một hệ thống chăm sóc bài bản với tối đa 90 giường cho những người vô gia cư.

"Chúng tôi ở đây để giúp đỡ họ, chứ không phải coi họ như tội phạm", bà Foley nói.

