Quán cà phê xếp hàng nghìn bông hoa dưới đáy hồ ở TP HCM

Nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, quán cà phê thiết kế tiểu cảnh hồ nước nghìn hoa, thu hút nhiều khách tới chụp ảnh.
Cơ sở rộng 1.500 m2, trồng nhiều cây nhiệt đới, hoạt động được gần một năm. Hạng mục hồ hoa mới được thực hiện từ đầu tháng 10.
Sáng 23/11, hàng chục khách chờ tới lượt chụp ảnh tại hồ nước rộng 150 m2, được trang trí bằng 3.500 bông cẩm tú cầu nhiều màu. Hồ sâu khoảng nửa mét, phía dưới xếp kín lớp hoa giả.
Quản lý quán bố trí thêm thuyền hoa cùng nhân viên hỗ trợ di chuyển, chụp hình cho khách. Khu vực xung quanh được trồng nhiều cây xanh để tạo cảnh quan thiên nhiên.
"Quán sẽ thường xuyên thay đổi các loại hoa để tạo sự mới mẻ", quản lý cho biết.
Vũ Thị Thiên Thơ (29 tuổi) tạo dáng trên thuyền hoa sau gần 20 phút chờ đợi. "Khung cảnh đẹp nên góc nào cũng có bức ảnh ưng ý, không phí công chờ", Thơ nói.
Biết đến hồ hoa qua mạng xã hội, Nguyễn Ngọc Khoa Khai (23 tuổi, áo trắng) cùng bạn đến chụp ảnh. Cô cho biết không gian hồ thực tế hơi nhỏ. "Nếu diện tích rộng hơn, bối cảnh sẽ tạo ra những bức ảnh ấn tượng hơn", Khai nói.
Lấy ý tưởng từ cầu kính, khu vực xích đu được đặt trên bục cao 5 m, sàn lắp kính cường lực. Để đảm bảo an toàn, nhân viên sẽ hỗ trợ thắt dây bảo hiểm cho khách trước khi trải nghiệm.
Cơ sở đông khách nhất vào dịp cuối tuần, người dân phải xếp hàng mua vé giá 60.000 đồng, trẻ em được giảm một nửa. Nước uống tính riêng, dao động 40.000-50.000 đồng mỗi món, bên cạnh thực đơn đồ ăn.
Quán mở cửa 7h-22h hàng ngày, riêng cuối tuần có nhạc acoustic. Vị trí này nằm gần ga metro Rạch Chiếc.
Quỳnh Trần - Tuấn Anh