Quán cà phê xếp hàng nghìn bông hoa dưới đáy hồ ở TP HCM

Sáng 23/11, hàng chục khách chờ tới lượt chụp ảnh tại hồ nước rộng 150 m2, được trang trí bằng 3.500 bông cẩm tú cầu nhiều màu. Hồ sâu khoảng nửa mét, phía dưới xếp kín lớp hoa giả.

Quản lý quán bố trí thêm thuyền hoa cùng nhân viên hỗ trợ di chuyển, chụp hình cho khách. Khu vực xung quanh được trồng nhiều cây xanh để tạo cảnh quan thiên nhiên.

"Quán sẽ thường xuyên thay đổi các loại hoa để tạo sự mới mẻ", quản lý cho biết.