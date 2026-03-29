Quán cà phê trang trí bằng xe buýt, cần cẩu cũ ở TP HCM

Quán cà phê nằm trong khu dân cư Trung Sơn, rộng hơn 200 m2 chủ yếu không gian ngoài trời, hoạt động hơn hai tháng nay.
Xuất phát từ đam mê custom xe (chỉnh sửa khác với nguyên bản để phù hợp sở thích), chủ quán Đặng Vĩnh Hòa mong muốn tạo một sân chơi cho cộng đồng yêu xe, điểm hẹn mới lạ cho giới trẻ.
"Việc sử dụng phế liệu cũng mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, mỗi món đồ tái chế gợi ký ức cũ nhưng mang cuộc đời mới", anh Hòa nói.
Quán cà phê nằm trong khu dân cư Trung Sơn, rộng hơn 200 m2 chủ yếu không gian ngoài trời, hoạt động hơn hai tháng nay.
Xuất phát từ đam mê custom xe (chỉnh sửa khác với nguyên bản để phù hợp sở thích), chủ quán Đặng Vĩnh Hòa mong muốn tạo một sân chơi cho cộng đồng yêu xe, điểm hẹn mới lạ cho giới trẻ.
"Việc sử dụng phế liệu cũng mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, mỗi món đồ tái chế gợi ký ức cũ nhưng mang cuộc đời mới", anh Hòa nói.
Cổng vào của quán được thiết kế bằng xe tải quân sự, máy xúc.
Những chiếc xe thuộc bộ sưu tập cá nhân của anh Hòa, được mang từ Đà Lạt xuống quán, tốn nhiều thời gian và chi phí do kích thước lớn, không thể tháo rời.
Cổng vào của quán được thiết kế bằng xe tải quân sự, máy xúc.
Những chiếc xe thuộc bộ sưu tập cá nhân của anh Hòa, được mang từ Đà Lạt xuống quán, tốn nhiều thời gian và chi phí do kích thước lớn, không thể tháo rời.
Những chiếc xe phần lớn đã hỏng, được "độ" lại để tạo nên cảnh hoang phế, đổ nát như vừa qua một cuộc chiến khốc liệt.
Những chiếc xe phần lớn đã hỏng, được "độ" lại để tạo nên cảnh hoang phế, đổ nát như vừa qua một cuộc chiến khốc liệt.
Một chiếc xe vùi trong đất, xung quanh là những loài cây đang mọc lên, biểu tượng cho sự sống dần tái sinh.
Một chiếc xe vùi trong đất, xung quanh là những loài cây đang mọc lên, biểu tượng cho sự sống dần tái sinh.
Quán có sức chứa 40-50 người, đông nhất vào chiều tối và dịp cuối tuần. Thức uống gồm khoảng 30 món, giá từ 30 đến 60.000 đồng. Quán ở mặt tiền nên khá dễ tìm, có chỗ để xe miễn phí và rộng rãi.
Quán có sức chứa 40-50 người, đông nhất vào chiều tối và dịp cuối tuần. Thức uống gồm khoảng 30 món, giá từ 30 đến 60.000 đồng. Quán ở mặt tiền nên khá dễ tìm, có chỗ để xe miễn phí và rộng rãi.
Quỳnh Trần