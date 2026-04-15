Quán cà phê trang trí bằng sắt thép cũ ở TP HCM

Quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông được trang trí bằng nhiều tấm tôn, mảnh sắt thép tái chế.
Anh Mai Đình Vinh, 53 tuổi cho biết quán hoạt động 5 năm nay, thu hút đông khách nhờ cách thiết kế, bài trí độc đáo.
"Tôi thích máy mò tái chế mấy đồ bỏ đi và hay sưu tập đồ cũ nên mở quán để thỏa đam mê", anh nói.
Quầy pha chế được thiết kế với điểm nhấn là phần mái treo kín các miếng lò xo được lấy ra từ những tấm nệm. Hệ thống chiếu sáng được "độ" lại từ đèn của xe buýt, tàu hỏa.
"So với các vật liệu khác thì kim loại dễ tạo hình hơn, giúp tôi làm được đa dạng các vật dụng", chủ quán nói.
Vũ Thùy Linh (phải) cùng nhóm bạn tới sau khi biết qua các clip trên mạng xã hội.
"Không gian khá rộng, không có phòng lạnh nhưng vẫn thoáng mát", nữ sinh 19 tuổi nói.
Quán có khoảng 50 loại đồ uống, giá từ 25.000 đến 55.000 đồng, mở cửa 6-23h mỗi ngày. Nằm ở mặt đường nên quán dễ tìm kiếm, có chỗ để xe phía trước.
Quỳnh Trần