Quán cà phê thiết kế sân golf mini cho khách thử sức

Chủ quán Lưu Viết Kiên, 35 tuổi, cho biết thuê khu đất rộng 1.800 m2, dự kiến làm cà phê sân vườn, sau đó thấy mô hình golf mới lạ, chưa ai triển khai nên quyết định đầu tư. Anh cải tạo lô đất, làm tiểu cảnh và dành 700 m2 làm sân golf mini.

"Tôi hi vọng có thể bình dân hóa môn golf cho người yêu thể thao, đặc biệt là giới trẻ, bên cạnh các môn thể thao khác như pickleball", anh Kiên nói.