Quán cà phê thiết kế sân golf mini cho khách chơi ở TP HCM

Quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ), được thiết kế 18 sân golf mini, phục vụ khách yêu thích thể thao, muốn trải nghiệm ngay trong thành phố, không cần phải di chuyển xa.
Chủ quán Lưu Viết Kiên, 35 tuổi cho biết thuê khu đất rộng 1.800 m2, dự kiến làm cà phê sân vườn, sau đó thấy mô hình golf mới lạ, chưa ai triển khai nên quyết định đầu tư. Anh cải tạo lô đất, làm tiểu cảnh và dành 700 m2 để làm sân golf mini.
"Tôi hi vọng có thể bình dân hóa môn golf cho người yêu thể thao, đặc biệt là giới trẻ, bên cạnh các môn thể thao khác như pickleball", anh Kiên nói.
Sân có sức chứa khoảng 80 người chơi cùng lúc. Nhân viên được đào tạo kỹ năng cơ bản bởi các huấn luyện viên từng giảng dạy tại những sân golf như Tân Sơn Nhất, Sông Bé, nhằm hỗ trợ những khách lần đầu làm quen với bộ môn.
Khách mua vé 120.000 đồng (chưa bao gồm nước) sẽ được giao một gậy golf kèm bóng, chơi trong hai tiếng. Nếu thêm thời gian sẽ tính 80.000 đồng mỗi gậy.
Quán mở cửa khoảng hai tuần nay, thu hút đông khách đến thử nghiệm.
"Cảm giác rất lạ lẫm nhưng dễ tiếp cận, không cầu kỳ. Trước đây, tôi chưa chơi môn này bao giờ, được nhân viên chỉ dẫn cũng hiểu một phần. Là môn thể thao đối kháng nên chơi cùng nhóm bạn rất vui", anh Đặng Nguyễn Anh Khoa, 22 tuổi nói.
Anh Võ Thành Tuyên, 27 tuổi, đưa con 7 tuổi tới trải nghiệm chơi golf, sau khi biết đến quán qua các clip trên mạng xã hội. Anh cho biết mức giá này chấp nhận được và sẽ quay trở lại lần sau.
Chủ quán cho biết sân được thi công trong gần 3 tháng, kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng, gồm các hạng mục đào đất, trồng cỏ, tạo địa hình, phủ cỏ nhân tạo, thoát nước, cây xanh trang trí. Dự kiến, sau Tết quán sẽ đầu tư thêm 4 phòng golf 3D để phục vụ nhu cầu của khách chuyên nghiệp.
Qua mô hình này, chủ quán mong muốn đưa golf đến gần hơn với cộng đồng, theo hướng dễ tiếp cận và phù hợp với đa số, qua đó tạo thêm một không gian thể thao, giải trí cho trong khu vực.
Quỳnh Trần - Tuấn Anh