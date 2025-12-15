Quán cà phê thiết kế hàng trăm cây thông như 'Công viên Giáng sinh' ở TP HCM

Nằm trên đường Trần Xuân Soạn, quán cà phê trang trí chủ đề Noel để phục vụ nhu cầu vui chơi của khách dịp cuối năm. Quản lý cho biết khu đất rộng hơn 10.000 m2 được cải tạo thành 'công viên Giáng sinh' với không gian tạo cảm giác như tham gia lễ hội ngoài trời.
Chủ quán sử dụng cây thông giả, kích cỡ trung bình 2 m. Tán lá giống phủ tuyết được treo đèn nháy để tạo khung cảnh như xứ lạnh. Hơn 30 nhân viên hoàn thiện trang trí quán trong một tháng.
Ngọc Hân cùng nhóm bạn đến chụp ảnh sau khi biết quán qua những clip trên mạng xã hội.
"Em đi trong tuần mà cũng khá đông tuy nhiên không gian rộng nên thoải mái vui chơi", nữ sinh 21 tuổi nói.
Ngọc Quý, 23 tuổi tạo dáng phía trước hàng thông. Quý cho biết chọn được nhiều góc check in ưng ý nhờ đa dạng tiểu cảnh.
Quán có không gian ngoài trời và trong nhà, chia thành nhiều khu cho khách thuận tiện làm việc, học tập, trò chuyện. Ngoài ra còn có nơi vụ ăn uống.
Khu ngoài trời được trải cỏ, xung quanh là cây xanh, bàn ghế kê thấp để khách tiện giao lưu. Quán thu hút gần nghìn lượt khách mỗi ngày, dịp cuối tuần thường kín bàn.
Quán mở cửa từ 7h đến 23h, nằm ở mặt tiền đường nên khá dễ tìm, chỗ để xe rộng, có tính phí. Tối Thứ Bảy hằng tuần, quán tổ chức nhạc acoustic theo chủ đề.
Quỳnh Trần - Tuấn Anh