Quán cà phê tặng tiền khách đến đọc sách

TP HCMMột quán cà phê thu hút độc giả nhờ hoạt động thưởng tiền mặt cho bất kỳ ai đọc sách giấy đủ 100 giờ tại đây.

Quán SAM - Art Books & Coffee (phường Bảy Hiền) phát động chương trình 100 giờ đọc sách nhận 500.000 đồng, từ cuối tháng 9 đến nay. Khách có thể mang theo sách hoặc chọn tác phẩm tại quán.

Thể lệ cho phép người tham gia đọc bất kỳ thể loại nào, kể cả truyện tranh. Để hoàn thành thử thách, người đọc phải đến quán khoảng 30 buổi. Tất cả đều được ghi nhận bằng camera. Thời gian được cộng dồn qua nhiều ngày, khi đạt đủ số giờ, người đọc sẽ nhận phần thưởng.

Nội dung thử thách 100 giờ đọc sách.

Sau hơn một tháng khởi động, chương trình thu hút hơn 80 người đăng ký, trong đó một số đạt gần 30 giờ đọc. "Khách tham gia chỉ cần báo với nhân viên để ghi nhận thời gian, không cần phải mua nước của quán", anh Lê Bá Tân, 37 tuổi, người khởi xướng hoạt động, cho biết.

Bá Tân vốn là chủ một hệ thống nhà sách tại TP HCM. Trước đó, anh từng tạo nhiều hoạt động gắn với văn hóa đọc như "uống cà phê trả tiền bằng sách", "chủ nhật tặng sách" hay giảm giá sách cho người có chứng nhận hiến máu.

"Thay vì chỉ hô hào khuyến đọc, tôi nghĩ nên có những phần thưởng cụ thể để tạo động lực. Số tiền 500.000 đồng có thể không lớn, nhưng đó là sự khích lệ ý nghĩa, đặc biệt với học sinh, sinh viên", anh Tân nói.

Sinh viên Bảo Trân đọc tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai tại quán cà phê sách, hôm 14/10.

Bảo Trân, 18 tuổi, sinh viên Đại học Văn Hiến, là một trong những người khách trẻ ghé quán để tham gia thử thách. "Ban đầu tôi đăng ký vì phần thưởng hấp dẫn, nhưng rồi nhận ra chương trình thật sự giúp mình duy trì thói quen đọc hiệu quả, dù lịch học khá bận rộn", cô nói. Đến nay, Bảo Trân tích lũy hơn năm giờ đọc.

Trước đây, phần lớn khách chỉ đến làm việc, mặc dù quán cà phê vốn được thiết kế để ngồi đọc sách. Từ đó, anh Tân nảy ra ý tưởng "thưởng tiền" cho người đọc. Anh cho biết chương trình lan tỏa "ngoài mong đợi", lượng khách đến quán tăng gấp đôi, các phụ huynh cũng đưa con đến rèn thói quen mới.

Quán có hơn 1.000 đầu sách về văn học, nghệ thuật, lịch sử và triết học. Phòng đọc còn trưng bày đàn tranh, guitar và piano, khách chơi loại nhạc cụ bất kỳ sẽ được giảm 50% giá nước.

Bên cạnh đó, nhiều người hứng thú khi các món nước cũng được đặt tên theo những tác phẩm văn học kinh điển: cà phê đen mang tên Đắng cay và ngọt bùi (tác phẩm Ellen Oxfeld), cà phê sữa là Thời xa vắng (Lê Lựu), trà hoa cúc mật ong gọi là Sơn ca vẫn hót (Kristin Hannah), còn Bắt trẻ đồng xanh (D. Salinger) lại là món matcha latte.

Một góc không gian dành cho việc đọc sách ở quán.

Ngoài hoạt động này, anh Tân kỳ vọng mở rộng mô hình ra toàn quốc, khởi đầu từ tiệm sách cũ Tây Đô (Cần Thơ), tiệm sách Cội nguồn (Huế) và phòng đọc cộng đồng tại Thanh Hóa. Đồng thời, anh cùng cộng sự mong muốn thành lập các câu lạc bộ đọc sách ngoại ngữ như tiếng Anh, Nhật, Trung.

Bài, ảnh Thu Giang