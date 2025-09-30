Quán cà phê phong cách cao bồi tại TP HCM

Tới đây, thực khách có cơ hội thưởng thức đồ ăn, thức uống độc đáo. Điểm nhấn trong menu là bộ sưu tập cà phê sáng tạo, mang đậm tinh thần Mỹ: từ ly Espresso rang xay đậm vị, Cold Brew mát lạnh, đến cafe Cowboy mạnh mẽ, hay Bông Sữa ngọt dịu. Trong ảnh là Americano Coffee - "cafe kiểu Mỹ".

Bên cạnh cà phê, Americano Coffee còn mở rộng trải nghiệm cho thực khách với thế giới đồ uống đa sắc màu: trà trái cây tươi mát, nước ép thanh khiết... đều có dung tích cỡ đại, đúng tinh thần "uống phủ phê, thoả mãn cả vị giác lẫn tâm trạng".