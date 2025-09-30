Quán cà phê phong cách cao bồi tại TP HCM

Chuỗi quán cà phê Americano Coffee được định hình như những điểm đến mang đậm dấu ấn miền Tây nước Mỹ với concept Cowboy Texas, nơi thực khách có cơ hội thưởng thức cà phê và đồ ăn ngon.
Chuỗi quán cà phê Americano Coffee được định hình như những điểm đến mang đậm dấu ấn miền Tây nước Mỹ với concept Cowboy Texas, nơi thực khách có cơ hội thưởng thức cà phê và đồ ăn ngon.
Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào Americano Coffee là hình ảnh chiếc bàn gỗ mộc mạc, ghế da, những bụi xương rồng sa mạc cùng nhạc đồng quê rộn ràng. Những bức tranh nghệ thuật gợi nhắc về vẻ đẹp hoang dã, phóng khoáng của miền viễn Tây nước Mỹ. Tất cả hòa quyện để tạo nên phong cách vừa cổ điển, vừa hiện đại.
Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào Americano Coffee là hình ảnh chiếc bàn gỗ mộc mạc, ghế da, những bụi xương rồng sa mạc cùng nhạc đồng quê rộn ràng. Những bức tranh nghệ thuật gợi nhắc về vẻ đẹp hoang dã, phóng khoáng của miền viễn Tây nước Mỹ. Tất cả hòa quyện để tạo nên phong cách vừa cổ điển, vừa hiện đại.
Tới đây, thực khách có cơ hội thưởng thức đồ ăn, thức uống độc đáo. Điểm nhấn trong menu là bộ sưu tập cà phê sáng tạo, mang đậm tinh thần Mỹ: từ ly Espresso rang xay đậm vị, Cold Brew mát lạnh, đến cafe Cowboy mạnh mẽ, hay Bông Sữa ngọt dịu. Trong ảnh là Americano Coffee - "cafe kiểu Mỹ".
Bên cạnh cà phê, Americano Coffee còn mở rộng trải nghiệm cho thực khách với thế giới đồ uống đa sắc màu: trà trái cây tươi mát, nước ép thanh khiết... đều có dung tích cỡ đại, đúng tinh thần "uống phủ phê, thoả mãn cả vị giác lẫn tâm trạng".
Tới đây, thực khách có cơ hội thưởng thức đồ ăn, thức uống độc đáo. Điểm nhấn trong menu là bộ sưu tập cà phê sáng tạo, mang đậm tinh thần Mỹ: từ ly Espresso rang xay đậm vị, Cold Brew mát lạnh, đến cafe Cowboy mạnh mẽ, hay Bông Sữa ngọt dịu. Trong ảnh là Americano Coffee - "cafe kiểu Mỹ".
Bên cạnh cà phê, Americano Coffee còn mở rộng trải nghiệm cho thực khách với thế giới đồ uống đa sắc màu: trà trái cây tươi mát, nước ép thanh khiết... đều có dung tích cỡ đại, đúng tinh thần "uống phủ phê, thoả mãn cả vị giác lẫn tâm trạng".
Với những người yêu thích đồ ăn, ẩm thực tại Americano Coffee cũng là một điểm cộng. Các món đồ Tây quen thuộc như: cơm Texas A-Roni bò Mỹ, mỳ Ý, hamburger, bò bít tết... được đội ngũ đầu bếp “Việt hóa” khéo léo, giữ lại tinh thần ẩm thực Âu nhưng được điều chỉnh để chiều lòng thực khách Việt.
Trong đó, với bò bít tết - một trong những món "bán chạy" của quán, để mang tới một món ăn tròn vị, thịt bò nhập khẩu được đầu bếp áp chảo vừa tới, mềm mọng, giúp bảo toàn vị ngọt tự nhiên. Khi ăn kèm sốt tiêu hoặc sốt nấm đậm đà, kết hợp cùng khoai tây chiên giòn rụm và rau củ, món ăn khiến nhiều thực khách yêu thích.
Với những người yêu thích đồ ăn, ẩm thực tại Americano Coffee cũng là một điểm cộng. Các món đồ Tây quen thuộc như: cơm Texas A-Roni bò Mỹ, mỳ Ý, hamburger, bò bít tết... được đội ngũ đầu bếp “Việt hóa” khéo léo, giữ lại tinh thần ẩm thực Âu nhưng được điều chỉnh để chiều lòng thực khách Việt.
Trong đó, với bò bít tết - một trong những món "bán chạy" của quán, để mang tới một món ăn tròn vị, thịt bò nhập khẩu được đầu bếp áp chảo vừa tới, mềm mọng, giúp bảo toàn vị ngọt tự nhiên. Khi ăn kèm sốt tiêu hoặc sốt nấm đậm đà, kết hợp cùng khoai tây chiên giòn rụm và rau củ, món ăn khiến nhiều thực khách yêu thích.
Ngoài bò bít tết, mì Ý cũng là món "gây thương nhớ". Món ăn này được thiết kế thành một bộ sưu tập đa dạng, từ mỳ Ý bò Mỹ cháy cạnh, cua, sốt kem đến hải sản. Mỗi món đều giữ nguyên tinh thần ẩm thực Ý nhưng được biến tấu để đem lại trải nghiệm vừa lạ, vừa quen cho người dùng.
Ngoài bò bít tết, mì Ý cũng là món "gây thương nhớ". Món ăn này được thiết kế thành một bộ sưu tập đa dạng, từ mỳ Ý bò Mỹ cháy cạnh, cua, sốt kem đến hải sản. Mỗi món đều giữ nguyên tinh thần ẩm thực Ý nhưng được biến tấu để đem lại trải nghiệm vừa lạ, vừa quen cho người dùng.
Đứng sau mô hình Americano Coffee là đội ngũ sáng lập giàu kinh nghiệm. Nổi bật trong đó là ông Nguyễn Song Hà - Giám đốc phát triển sản phẩm, người dẫn dắt nhóm R&D tạo nên những món đồ uống đặc trưng và thực đơn "món Tây khẩu vị Việt". Ông Hà cũng là một trong số ít người Việt đạt được chứng chỉ chuyên môn cao của CQI (Coffee Quality Institute).
Đứng sau mô hình Americano Coffee là đội ngũ sáng lập giàu kinh nghiệm. Nổi bật trong đó là ông Nguyễn Song Hà - Giám đốc phát triển sản phẩm, người dẫn dắt nhóm R&D tạo nên những món đồ uống đặc trưng và thực đơn "món Tây khẩu vị Việt". Ông Hà cũng là một trong số ít người Việt đạt được chứng chỉ chuyên môn cao của CQI (Coffee Quality Institute).
Song hành là bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Vận hành Công ty cổ phần Americano Coffee, người đứng sau toàn bộ hệ thống vận hành và chuỗi cung ứng cho một mô hình quán.
Song hành là bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Vận hành Công ty cổ phần Americano Coffee, người đứng sau toàn bộ hệ thống vận hành và chuỗi cung ứng cho một mô hình quán.
Sự kết hợp giữa sáng tạo và tư duy vận hành giúp Americano Coffee xây dựng concept "phá vỡ khuôn mẫu" trong ngành F&B. Thương hiệu hiện có hơn 10 chi nhánh tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và dự kiến tiếp tục mở rộng trong 2 năm tới, hướng tới mục tiêu phủ sóng toàn quốc.
Sự kết hợp giữa sáng tạo và tư duy vận hành giúp Americano Coffee xây dựng concept "phá vỡ khuôn mẫu" trong ngành F&B. Thương hiệu hiện có hơn 10 chi nhánh tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và dự kiến tiếp tục mở rộng trong 2 năm tới, hướng tới mục tiêu phủ sóng toàn quốc.
(Nguồn: Americano Coffee)
- Số 47 Phan Trung, Đồng Nai (Biên Hòa cũ).
- Số 46-48 Phú Lợi, phường Phú Lợi, TP HCM (Bình Dương cũ).
- Số 437 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình, TP HCM (quận 9 cũ).
- Số 38 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, TP HCM (Thủ Đức cũ).
- Số 10 Hồng Đức, phường Thủ Đức, TP HCM (Thủ Đức cũ).
- Số 409 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng, TP HCM (quận 2 cũ).
- Số 99 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM (Quận 9 cũ).
- Số 240 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TP HCM (Gò Vấp cũ).
- Số 377 Nguyễn Oanh, phường An Nhơn, TP HCM (Gò Vấp cũ).
- Số 01 Lê Văn Khương, phường Thới An, TP HCM (Quận 12 cũ).
Sắp khai trương:
- Americano Coffee 442 Đường 22/12, Thuận An, TP HCM (Bình Dương cũ).
- Americano Coffee 158 Đường 9, Dĩ An, TP HCM (Bình Dương cũ).
Website: https://www.americano-coffee.com/,