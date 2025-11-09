Quán cà phê ở TP HCM cho khách nấu ăn trong căn bếp mini

Khoảng hai tháng nay, quán cà phê trên đường Nguyễn Xí (phường Bình Lợi Trung) dành một không gian làm phòng bếp, nơi các bé được trải nghiệm nấu ăn.

“Hồi nhỏ tôi thích chơi đồ hàng nhất là nấu ăn nên cũng muốn mang ký ức tuổi thơ thành trải nghiệm cho các bé cùng phụ huynh", chị Nguyễn Thái Hiền, chủ quán cho biết.