Quán cà phê ở độ cao 800 m trên cây cầu cao nhất thế giới của Trung Quốc

Quán cà phê ở độ cao 800 m cùng nhiều dịch vụ du lịch mạo hiểm được tích hợp trên cầu cao nhất thế giới, bắc qua hẻm núi Hoa Giang của Trung Quốc.

Cây cầu cao nhất thế giới mang tên Hoa Giang ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, chính thức thông xe ngày 28/9. Đây được xem là khu phức hợp cầu đường kết hợp du lịch đầu tiên của nước này, kết hợp tham quan, thể thao mạo hiểm và dịch vụ du lịch vào một điểm đến thú vị.

Du khách có thể trải nghiệm thang máy ngắm cảnh cao 207 m để lên đỉnh cầu trong một phút, sau đó thưởng thức cà phê tại một quán nằm ở độ cao 800 m so với mực nước sông. Ngoài ra, cầu còn có sảnh quan sát bằng kính rộng 1.000 m², nhìn thẳng xuống dòng sông từ độ cao hơn 600 m, cùng các hoạt động mạo hiểm như đi thăng bằng trên không, nhảy bungee và nhảy dù tầm thấp.

Quán cà phê trên đỉnh cầu trong sương sớm, ngày 28/9. Ảnh: VCG

Cầu Hoa Giang giữ nhiều kỷ lục thế giới. Với chiều cao 625 m từ mặt cầu xuống sông, đây là cây cầu cao nhất thế giới. Nhịp chính dài 1.420 m cũng là nhịp cầu lớn nhất trong khu vực miền núi. Công trình mang tính biểu tượng này là một phần quan trọng của tuyến cao tốc Lục Chi - An Long, kéo dài 2.890 m bắc qua hẻm núi được mệnh danh là "vết nứt của Trái Đất". Nhờ có cây cầu, thời gian di chuyển qua hẻm núi được rút ngắn đáng kể từ 2 giờ xuống chỉ còn 2 phút.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng kinh tế cho khu vực, thay vì chỉ phục vụ mục đích giao thông.

Trong ba năm xây dựng, dự án đã áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến, từ vận hành bằng vệ tinh đến sử dụng drone để dẫn đường cho các công việc đòi hỏi độ chính xác cao ở trên không. Các kỹ sư đã đạt được độ chính xác đến từng milimet ở độ cao 600 m. Đặc biệt, hệ thống "cáp thông minh" với các cảm biến sợi quang nhúng bên trong cho phép giám sát liên tục ứng suất, nhiệt độ và độ ẩm, đảm bảo độ bền lâu dài cho kết cấu.

Để giải quyết thách thức từ nhịp chính dài 1.420 m, đội ngũ kỹ thuật đã tiên phong sử dụng yên đỡ cáp bằng công nghệ rèn và hàn, giúp giảm trọng lượng mỗi yên đỡ xuống còn 41,3 tấn nhưng tăng cường độ chịu nén lên 44%. Sáng kiến này cũng giúp việc vận chuyển và lắp đặt trở nên đơn giản hơn.

Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ sư còn nghiền đá dolomite tại địa phương thành bột để thay thế cho tro bay - một loại vật liệu khan hiếm, giúp tiết kiệm khoảng 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 700.000 USD).

Nam Hoàn (Theo CGTN)