Quán cà phê ngắm trọn nhà thờ Đức Bà lên đèn dịp Giáng sinh

Dịp lễ cuối năm, du khách có thể ghé các quán ở đường Công xã Paris, Lý Tự Trọng hay Nguyễn Văn Bình để ngắm nhà thờ Đức Bà thắp sáng sau trùng tu.

Tháng 12, khuôn viên trước Nhà thờ Đức Bà phủ kín dây đèn vàng. Đây là mùa lễ thứ ba công trình được trang hoàng sau trùng tu năm 2017, thu hút đông khách đến chụp ảnh cuối năm.

Hướng dẫn viên Nhật Anh, chuyên tour đêm tại TP HCM gợi ý 5 quán cà phê đáp ứng tiêu chí gần trung tâm, nhiều góc chụp đẹp và có vị trí thuận lợi để ngắm nhà thờ Đức Bà lên đèn.

Quán Người tám chuyện house

Quán cà phê nằm trên tầng cao nhất chung cư 26 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn - nơi tập trung nhiều cửa hàng thời trang, quán ăn và không gian nghệ thuật được giới trẻ yêu thích. Hành trình lên quán tạo cảm giác thú vị khi khách băng qua những hành lang sinh hoạt mang nét đặc trưng của Sài Gòn và cần giữ trật tự để tránh ảnh hưởng cư dân.

Lối di chuyển gồm cầu thang kiểu cũ với tay vịn sắt mang dấu ấn kiến trúc Pháp, thang máy dạng hộp đặt giữa tòa nhà vẫn hoạt động, gợi không khí của các khách sạn cổ châu Âu.

Một góc ngắm nhà thờ Đức Bà từ quán Người tám chuyện house. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Quán có không gian nhỏ, chỉ ba bàn, hướng nhìn thẳng ra nhà thờ Đức Bà qua ô cửa sổ, tạo cảm giác ấm và yên tĩnh. Do số lượng chỗ ngồi hạn chế, Nhật Anh gợi ý khách nên đặt trước để tránh chờ đợi.

Quán phù hợp nhóm ít người, những buổi hẹn trò chuyện hoặc ghi hình các chương trình nhỏ cần không gian riêng tư. Đồ uống tại quán đa dạng với các loại trà, cà phê và nước ép với giá từ 60.000 đồng.

Quán RuNam d'Or

Nếu yêu thích phong cách biệt thự Pháp, RuNam D’or trên đường Công xã Paris là điểm dừng chân phù hợp với mái vòm và các chi tiết trang trí cổ điển. Nằm bên phải nhà thờ Đức Bà, quán sở hữu không gian sang trọng, nhiều bàn đặt gần cửa sổ mở ra tầm nhìn bao quát cảnh đêm. Quán bố trí các góc riêng cho khách trò chuyện và khu vực dành cho người cần làm việc.

Thực đơn kết hợp cà phê, bánh ngọt và các món Âu - Việt hiện đại, giá từ 80.000 đến 500.000 đồng. Hướng dẫn viên Nhật Anh đánh giá đây là lựa chọn cho những ai muốn tận hưởng không khí lễ hội trong không gian yên tĩnh.

Hướng nhìn từ RuNam D’or qua nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Saigon Corner

Tại đường Alexandre De Rhodes, Saigon Corner mang phong cách vintage thập niên 80 với bàn ghế gỗ, bức tường cũ và những vật dụng trang trí hoài cổ. Quán rộng gần 400 m2, được chia thành nhiều khu vực và bao quanh bởi không gian xanh của công viên Thống Nhất. Điểm nhấn của quán là ban công nhìn ra nhà thờ Đức Bà và con đường sầm uất trung tâm thành phố.

Quán Saigon Corner về đêm. Ảnh: Saigon Corner

Không gian gồm khu trong nhà và vài bàn ngoài trời, phù hợp làm việc, hẹn gặp hoặc ngồi ngắm phố. Thực đơn quán bên cạnh cà phê, nước ép và bánh ngọt, quán còn phục vụ đồ ăn như sandwich, salad và các món brunch đơn giản. Giá đồ uống 45.000 - 80.000 đồng, món ăn từ 70.000 -150.000 đồng, phù hợp mặt bằng trung tâm.

Cà phê Gióng

Cách nhà thờ Đức Bà khoảng 30 m, Cà phê Gióng trên đường Nguyễn Du thu hút giới trẻ nhờ vị trí thuận tiện ngắm cảnh trung tâm về đêm. Không gian quán bài trí tối giản với tông gỗ sáng, có khu vực ngồi ngoài trời và tầng trên nhìn trực diện nhà thờ.

Dù khu vực xung quanh nhộn nhịp dịp Giáng sinh, bên trong quán vẫn giữ được sự yên tĩnh cần thiết. Thực đơn chủ yếu là cà phê, cold brew, trà và nước ép trái cây với giá từ 45.000 đến 75.000 đồng.

Quán cà phê Gióng về đêm. Ảnh: Triều Nguyễn

Highland Nguyễn Văn Bình

Nằm ngay trục đường sách và cách nhà thờ Đức Bà 20 m, Highlands Coffee Nguyễn Văn Bình có vị trí thoáng với tầm nhìn mở. Không gian hai tầng thiết kế quen thuộc với tông gỗ, nhiều bàn gần cửa kính hướng ra quảng trường, phù hợp với khách có nhu cầu làm việc hoặc dừng chân nghỉ thư giãn giữa trung tâm thành phố.

Một góc quán cà phê Highlands bên trái nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Kaz

Quán đông nhất từ 18h đến 21h khi nhiều người tìm góc ngồi nhìn nhà thờ lên đèn và chụp ảnh không khí Giáng sinh. Giá đồ uống tại đây từ 45.000 đến 85.000 đồng, gồm cà phê pha phin, latte và các món theo mùa.

Tuấn Anh