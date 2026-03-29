Quán cà phê 'đẹp nhất Instagram' bị chấm điểm vệ sinh thấp

Một quán cà phê tại nhà ga ở Anh được ca ngợi là "địa điểm lên hình đẹp nhất Instagram" bị chấm điểm gần thấp nhất về an toàn thực phẩm, phải khắc phục khẩn cấp các vi phạm về quy trình chế biến.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh, cửa hàng EL&N, nằm tại ga St Pancras ở London nhận mức điểm tổng thể 1/5 sau đợt kiểm tra vào tháng 12/2025.

Trong hệ thống xếp hạng vệ sinh thực phẩm, thang điểm dao động từ 0 đến 5, trong đó 5 là mức cao nhất. Việc chỉ đạt 1 điểm cho thấy cơ sở này còn nhiều thiếu sót nghiêm trọng phải cải thiện đáng kể để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Khu vực quầy đồ ăn tại quán. Ảnh: Tripadvisor

Báo cáo kiểm tra đã chỉ ra một loạt vấn đề liên quan đến các khâu xử lý thực phẩm như pha chế, nấu nướng, quy trình xử lý trong bếp, đặc biệt là hạng mục an toàn. Ngoài ra, mức độ hiểu biết của nhân viên và khả năng duy trì tiêu chuẩn trong tương lai cũng chưa được đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe khách hàng.

Đại diện chuỗi EL&N cho biết cơ sở này đang nhanh chóng khắc phục các vấn đề. "Cuộc kiểm tra đã chỉ ra các vi phạm về trưng bày thực phẩm ngoài trời. Tuy nhiên, chúng tôi đã có các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt và quy trình vệ sinh hằng ngày chặt chẽ."

Đơn vị này cũng cho rằng việc vận hành trong một nhà ga đông đúc khiến quán gặp thách thức lớn từ môi trường bên ngoài như côn trùng.

Tại các diễn đàn và chuyên trang đánh giá quốc tế như Reddit, TripAdvisor và Google Reviews, thông tin về mức điểm vệ sinh 1/5 của EL&N St Pancras kéo theo hàng loạt phản hồi kém tích cực, chủ yếu tập trung vào sự đối lập giữa vẻ ngoài và chất lượng.

Đa số ý kiến đánh giá các loại bánh ngọt tại đây thường xuyên rơi vào tình trạng khô, vị ngọt gắt đến mức khó ăn và chất lượng chỉ dừng lại ở mức "tầm thường". Tài khoản LondonTraveler bình luận trên TripAdvisor: "Tôi đã chi 8 bảng Anh (khoảng 250.000 đồng) cho một chiếc bánh nhỏ nhưng hương vị không khác gì hàng công nghiệp trong siêu thị, quá đắt so với giá trị thực".

Tại tiểu mục r/london của Reddit, cụm từ "hình thức đè bẹp nội dung" (style over substance) được dùng phổ biến nhất để mô tả về quán. Người dùng có tên UrbanExplorerLDN nhận xét: "Đây điển hình là một 'cạm bẫy khách du lịch'. Họ chỉ tập trung vào những bức tường hoa để khách chụp ảnh sống ảo mà bỏ qua cốt lõi là vệ sinh và hương vị".

Mối lo ngại về vệ sinh càng gia tăng sau khi điểm đánh giá 1/5 được công bố. Nhiều khách hàng phản ánh việc thực phẩm tại đây thường được bày lộ thiên, không có nắp đậy trong môi trường nhà ga bụi bặm, thậm chí có người từng nhìn thấy côn trùng bám quanh khu vực quầy kệ.

Không gian quán cà phê EL&N tại ga St Pancras, London. Ảnh: Instagram

EL&N (viết tắt của Eat, Live & Nourish) là chuỗi cà phê và đồ ăn nhanh nổi tiếng được thành lập tại London, hiện vận hành 35 chi nhánh trên toàn cầu.

Thương hiệu này định vị phân khúc khách hàng trẻ nhờ phong cách trang trí cầu kỳ với tông màu hồng chủ đạo, tường hoa và các góc chụp ảnh nghệ thuật. Trong đó, cửa hàng nằm tại ga quốc tế St Pancras ở London là một trong những điểm đến biểu tượng nhất, từng được truyền thông và cộng đồng mạng ca ngợi là "quán cà phê đáng chụp ảnh nhất thế giới" hay "địa điểm lên hình đẹp nhất Instagram".

St Pancras là cửa ngõ quan trọng của London, nơi đón các chuyến tàu Eurostar đi Paris và Brussels, Nằm tại vị trí đắc địa của nhà ga cửa ngõ nối liền Anh với châu Âu, quán chuyên phục vụ các loại cà phê đặc sản, sandwich và bánh ngọt phục vụ hành khách qua lại.

Tuy nhiên, do đặc thù vận hành trong không gian nhà ga đông đúc, cơ sở này thường xuyên đối mặt với các thách thức về kiểm soát môi trường và lưu lượng khách lớn. Việc đảm bảo sự cân bằng giữa trải nghiệm hình ảnh hào nhoáng trên mạng và tiêu chuẩn vận hành thực tế đang trở thành bài toán lớn đối với thương hiệu này.

Mai Anh (Theo People, EL&N)