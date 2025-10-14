Quán cà phê có bức tường dựng từ 7.500 cuốn sách

Nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Kon Tum, quán Your Coffee thu hút nhiều người đến nghỉ ngơi, đọc sách và chụp ảnh check in.
Chủ quán, Văn Đức Trường, 37 tuổi, nói, nhờ thói quen đọc sách của cha, từ nhỏ ông hình thành niềm yêu thích với sách. Kinh doanh cà phê hơn 10 năm trước, ông sưu tầm và ấp ủ ý tưởng mở không gian trưng bày sách để thư giãn và lan tỏa tinh thần đọc sách đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Hơn hai tháng trước, khi thấy lượng sách đủ, ông Tường thiết kế kệ để trưng bày.
Tổng số sách trưng bày trong quán khoảng 7.500 cuốn thuộc nhiều thể loại như văn học, tiểu thuyết, ngoại ngữ, trong đó truyện tranh sưu tầm chiếm lượng lớn.
Không gian mở có một kệ tròn bao quanh gốc cây khế ở trung tâm, trưng bày khoảng 700 cuốn.
Hệ thống kệ cao sát tường rộng 5,5 m, cao 4 m, chia thành 12 tầng với sức chứa hàng ngàn đầu sách. Đây cũng thành bối cảnh chụp ảnh yêu thích của nhiều bạn trẻ.
Một tín đồ truyện tranh chăm chú đọc khi tìm thấy bộ truyện yêu thích của tuổi thơ trên bức tường sách.
Với khuôn viên rộng khoảng một ha, quán còn được thiết kế nhiều bối cảnh khác. Trong ảnh là tiểu cảnh rừng nhiệt đới, tạo cảm giác thư thái, hòa mình vào thiên nhiên.
Khách chụp ảnh check in ở không gian tiếp nối giữa ngoài trời và trong nhà.
Quán có thức uống đa dạng, phù hợp với mặt bằng chung, giá dao động 20.000 - 35.000 đồng.
Ngoài sách và những không gian cố định, chủ còn trang trí quán theo chủ đề mỗi dịp lễ, Tết. Trong ảnh là bức tường với Quốc kỳ, Cờ Đảng và báo giấy này được làm vào dịp 30/4, 1/5.
Thảo Vy