Quán cà phê có bức tường dựng từ 7.500 cuốn sách

Nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Kon Tum, quán Your Coffee thu hút nhiều người đến nghỉ ngơi, đọc sách và chụp ảnh check in.

Chủ quán, Văn Đức Trường, 37 tuổi, nói, nhờ thói quen đọc sách của cha, từ nhỏ ông hình thành niềm yêu thích với sách. Kinh doanh cà phê hơn 10 năm trước, ông sưu tầm và ấp ủ ý tưởng mở không gian trưng bày sách để thư giãn và lan tỏa tinh thần đọc sách đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Hơn hai tháng trước, khi thấy lượng sách đủ, ông Tường thiết kế kệ để trưng bày.