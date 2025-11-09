Quán cà phê cho khách nấu ăn trong căn bếp mini

Khoảng hai tháng nay, quán cà phê trên đường Nguyễn Xí (phường Bình Lợi Trung) dành một không gian làm phòng bếp, nơi các bé được trải nghiệm nấu ăn.
“Hồi nhỏ tôi thích chơi đồ hàng nhất là nấu ăn nên cũng muốn mang ký ức tuổi thơ thành trải nghiệm cho các bé cùng phụ huynh", chị Nguyễn Thái Hiền, chủ quán cho biết.
Mỗi suất nấu ăn giá 129.000 đồng, gồm một phần nước uống cùng thực phẩm đủ làm các món xào, canh, mặn. Thực đơn thay đổi mỗi tuần và khách nấu xong sẽ được ăn ngay tại quán.
Bé Minh Khang, 8 tuổi (áo trắng) cùng anh trai được mẹ dẫn tới quán trải nghiệm là đầu bếp. Khang thích thú khi nhìn các món đồ bếp dễ thương, được tự nấu theo ý thích.
"Tại nhà tôi ít khi cho bọn trẻ vào bếp vì sợ nguy hiểm. Ở đây mọi đồ dùng đều nhỏ nên dễ nấu hơn với trẻ em. Hai anh em thi nhau xem ai làm ngon hơn”, mẹ bé Minh Khang nói.
Phần lớn trẻ em đều có phụ huynh hỗ trợ khi nấu ăn. Mỗi suất nấu ăn có thời gian khoảng một tiếng.
Sau khi nấu xong, khách được tặng thêm một phần cơm niêu cùng nước chấm để có thể ăn tại quán.
Quán chỉ nhận số lượng khách giới hạn để khách thuận lợi trải nghiệm. Dịp cuối tuần thường đông nhất, với 30 - 40 suất nấu ăn.
