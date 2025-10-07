Quán bar vừa mua súng vừa uống bia ở California

MỹCửa hàng Sportsman là nơi duy nhất ở California cho phép khách vừa mua bia, vừa mua súng, ngay cả khi chính quyền bang tăng cường kiểm soát súng đạn.

Đầu tháng 8, Dawn Schiavo cùng một người bạn ghé thăm một quán bar nhỏ dưới chân đồi Sierra Nevada, Sonora, nơi họ mô tả là "độc nhất vô nhị" ở vùng Vịnh San Francisco, bang California, Mỹ.

"Hãy đến cửa hàng súng có quầy bar bên trong nhé", Schiavo kể lại lời rủ rê của người bạn, dù lúc đầu họ chỉ định đi dạo giữa thiên nhiên tại khu bảo tồn Yosemite.

Nằm trong tòa nhà xây bằng gạch giữa con phố trung tâm thị trấn và đồn cảnh sát, Sportsman là cửa hàng cuối cùng sót lại ở California nơi khách hàng có thể vừa mua bia, vừa mua súng. Cửa hàng súng kiêm quán bar này vừa là điểm đến du lịch, vừa là nơi nghỉ chân của người dân địa phương.

Quán bar kiêm cửa hàng súng ở Sonora, California. Ảnh: SFG

Bước vào trong, Schiavo bắt gặp hai người dân địa phương đang thưởng thức bia bên dưới chiếc TV phát sóng một trận bóng chày, trong khi một người đàn ông khác đang đặt cọc tiền mua khẩu súng trường.

Người bán hàng Steve Kane đi lại giữa căn phòng hẹp. Một nửa cửa hàng là quầy rượu, treo nhiều ảnh khách hàng cũ và hiện tại, nửa bên kia là quầy kính trưng bày nhiều loại súng ngắn, súng trường. Một khẩu súng lục ổ quay ở đây có giá 250 USD, trong khi một khẩu súng trường cỡ nòng 5,56 mm có giá hơn 600 USD.

Kane đã làm việc tại Sportsman 20 năm, trở thành quản lý cửa hàng 11 năm trước. Ông điều hành hai mảng kinh doanh, vừa bán súng vừa bán bia, với sự tôn trọng nhằm làm hài lòng cả những khách hàng chưa tiếp xúc nhiều với súng.

"Chúng tôi không phải là những gã chỉ biết bắn phá khắp thị trấn", ông nói. "Đây là việc kinh doanh nghiêm túc và chúng tôi rất coi trọng nó".

Vòi bia trên quầy bar và tủ trưng bày súng bên trong quán Sportsman. Ảnh: SFG

Chủ sở hữu Vic Filiberti đã không vấp nhiều sự phản đối khi ông mở Sportsman vào năm 1947. Sonora là một vị trí đắc địa vì nằm gần ngã tư của hai tuyến đường dẫn đến ba điểm đến dưới chân đồi là Yosemite, Gold Country và High Sierra.

Quán Sportsman sở hữu giấy phép Type 40, chỉ cho phép bán bia, không bán các loại đồ uống có cồn khác. Giấy phép này cho phép trẻ vị thành niên vào cửa hàng để mua bánh mì sandwich hoặc đồ ăn nhẹ. Cạnh vài kệ đạn phía sau quầy bar treo nhiều loại bim bim khoai tây chiên Frito-Lay.

Filiberti điều hành cửa hàng cho đến những năm 1980. Sportsman tiếp tục phục vụ thợ săn và người chơi súng, ngay cả khi luật về súng đạn đã thay đổi đáng kể. Khi được hỏi rót bia hay quảng cáo súng khó hơn, Kane mỉm cười, cho biết bán bia "dễ hơn nhiều" tại California, nơi áp dụng các quy định kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt hơn so với nhiều bang khác của Mỹ.

"Súng đạn ở California rất phức tạp. Hầu hết các bang thực thi theo hướng dẫn của liên bang, nhưng luật California thì khác", ông nói, đề cập đến luật của bang yêu cầu chủ sở hữu súng phải có giấy phép mới được mua đạn, được thông qua vào năm 2016.

Một số loại súng ngắn bày bán ở quán Sportsman, bang California. Ảnh: SFG

Đạo luật thiết lập cơ sở dữ liệu đạn dược, khiến quá trình đăng ký cho khách hàng mới có thể mất vài ngày và kèm lệ phí, đẩy giá một hộp đạn từ 5 USD lên 12 USD. Năm ngoái, California cũng tăng 11% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với súng đạn.

Kane thông cảm với những cử tri ủng hộ siết quản lý để hạn chế bạo lực súng đạn, nhưng cho rằng các đạo luật như vậy "không hiệu quả về bản chất" trong nỗ lực phòng chống tội phạm. "Tội phạm thì đâu tuân thủ luật. Chính những người bán tuân thủ luật pháp mới bị ảnh hưởng".

Trở lại quầy bar, Kane nói quy định duy nhất với khách hàng mua bia là họ phải trên 21 tuổi và không quá say xỉn. Ngoài quen thuộc với dân địa phương, Sportmans còn thu hút nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới, những người rất ngạc nhiên khi bước vào cửa hàng vừa bán bia vừa bán súng.

"Tôi nói với họ rằng đây là nơi độc nhất vô nhị, rằng họ có đi vòng quanh nước Mỹ cũng khó thấy nơi thứ hai thế này. Và việc nó nằm ở California mới thật điên rồ", Kane nói.

Đức Trung (Theo SF Gate, SF Chronicle)