Quán bar Sài Gòn vào top tốt nhất thế giới

The King Cole, quán bar nhỏ được thiết kế với gỗ tối màu và bức tranh tường khổng lồ của họa sĩ Maxfield Parrish là điểm đến không nên bỏ lỡ khi đến New York, Mỹ. Nằm trong khách sạn sang trọng St Regis, quán bar là điểm đến của nhiều người nổi tiếng, trong đó có nam diễn biên Brad Pitt. Ảnh: The King Cole Bar.