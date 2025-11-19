Quán bar nữ lực sĩ

Nhật BảnThay vì rót rượu nhẹ nhàng, các nữ nhân viên tại quán Muscle Girls dùng cơ bắp cuồn cuộn để vắt bưởi và nhấc bổng khách hàng bằng đùi.

Tại khu phố sầm uất Ikebukuro ở Tokyo, không khí bên trong quán Muscle Girls (Những cô gái cơ bắp) luôn náo nhiệt bởi tiếng reo hò. Sau quầy bar chữ U, hàng chục cô gái trong trang phục thể thao thay nhau gồng mình, phô diễn hình thể cơ bắp và dùng tay không bóp nát những quả bưởi để pha chế đồ uống.

Mở cửa từ giữa năm 2020, quán bar này trở thành điểm đến lạ lẫm thu hút khoảng 100 khách mỗi ngày, đa phần là người nước ngoài và các bạn trẻ thích sự phá cách.

Với chi phí 6.000 yen (khoảng một triệu đồng) cho 80 phút, thực khách được uống không giới hạn, xem nhân viên hít xà, múa cột. Nếu chịu chi thêm, họ có thể trải nghiệm các dịch vụ đặc biệt như để các nữ lực sĩ nhấc bổng lên cao bằng đùi hoặc tát vào má để tỉnh ngủ.

Dàn nữ tiếp viên phô diễn cơ bắp tại quán bar Muscle Girls ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS

Hitomi Harigae, 38 tuổi, quản lý quán cho biết xã hội Nhật Bản vốn đề cao phụ nữ "mình hạc xương mai". Tuy nhiên, khách đến đây lại tìm kiếm nguồn năng lượng khác biệt.

"Kể từ khi chấp nhận cơ thể cơ bắp của mình, tôi thấy tự tin hơn hẳn", Harigae nói. Với cô, quán bar không chỉ là nơi kinh doanh mà còn tạo ra tình chị em, nơi mọi người cùng chia sẻ đam mê tập luyện và chế độ ăn uống.

Sự tồn tại của Muscle Girls đang thách thức các quy chuẩn thẩm mỹ truyền thống. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Nhật Bản có tỷ lệ phụ nữ trưởng thành nhẹ cân cao nhất trong nhóm nước phát triển (khoảng 9%). Giới chuyên gia từng cảnh báo ám ảnh về sự gầy gò đang dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ở nhiều phụ nữ trẻ.

Một khách nam được hai nữ nhân viên nhấc bổng lên không trung. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, quan niệm này đang dần thay đổi. Khảo sát năm 2023 của Dentsu Soken cho thấy tỷ lệ người tin vào các khuôn mẫu giới tính truyền thống đã giảm xuống còn 38,2%.

"Vẻ đẹp phụ nữ không chỉ nằm ở sự gầy gò", Yuka Moriya, nhân viên gia nhập quán năm 2023 chia sẻ. Cô hy vọng ngày càng nhiều người trân trọng vẻ đẹp của sức mạnh và cơ bắp.

Minh Phương (Theo Reuters)