Quán bar - nguồn lây lan nCoV ở Mỹ

Không gian chật hẹp, sự náo nhiệt của các quán bar, những bản nhạc sôi động, tác động của rượu tạo điều kiện lý tưởng để nCoV lây lan.

Các quán bar đang trở thành nguồn khiến nCoV lây lan phổ biến ở Mỹ. Ít nhất 100 người ở Louisiana dương tính với nCoV sau khi ghé các quán bar thuộc quận Tigerland, điểm đến quen thuộc của sinh viên bang Louisiana. Tại Idaho, các quan chức y tế phải đóng cửa những tụ điểm về đêm ở hạt Ada sau khi một nhóm người trưởng thành nhiễm nCoV.

Tình hình lại Florida cũng tương tự. Tại bãi biển Jacksonville, một nhóm 16 người đều nhiễm nCoV vài ngày sau khi tổ chức sinh nhật tại một quán rượu. Đội bóng đá nữ Orlando Pride buộc phải rút khỏi giải quốc gia vì 6 cầu thủ, 4 trợ lý dương tính nCoV. Trước đó, các cầu thủ trẻ đã tới các quán bar và câu lạc bộ đêm.

"Ngoại trừ bệnh viện nơi điều trị bệnh nhân, tôi không thể hình dung nơi nào khác mà hàng trăm người tụ tập trong một không gian kín, thông gió kém như các quán bar", tiến sĩ Asaf Bitton, giám đốc điều hành Bệnh viện Y tế Công cộng Harvard TH Chan, nói. "Từ góc độ y tế cộng đồng, tình trạng này rất đáng lo ngại".

Hầu hết quán bar đều tối, chật chội, không có cửa sổ và ít không gian di chuyển. Khác với bàn ăn ở các nhà hàng được xếp cách biệt, quán bar thường cố định các hàng ghế, bàn gần nhau để mọi người ngồi tập trung thành nhóm.

Các sinh viên Mỹ tụ tập tại một quán bar ở thành phố Fort Lauderdale, Florida, ngày 11/3. Ảnh: NY Times

"Khách đến quán bar thích ngồi gần với người đối diện để có thể trò chuyện thân mật. Chẳng ai muốn trò chuyện ở khoảng cách 2 m cả", Adaora A. Adimora, giáo sư y học và dịch tễ học tại Đại học Y khoa Bắc Carolina chia sẻ.

Những yếu tố này được cho là yếu tố quan trọng khiến nhiều loại virus, trong đó có nCoV, lây truyền. Theo nghiên cứu, khi trò chuyện, con người giải phóng giọt bắn hô hấp nhiều gấp 10 lần khi ho.

Xu hướng mở nhạc lớn tại các quán bar cũng buộc mọi người phải tiến lại gần nhau hơn để nói chuyện, tăng nguy cơ lây lan virus.

Erin Bromage, giáo sư miễn dịch học và sinh học so sánh từ Đại học Massachusetts, khuyến cáo các quán bar nên giữ âm lượng nhạc ở mức thấp ngay cả khi đã chuyển ra không gian mở, đảm bảo mọi người giao tiếp mà không cần la lớn hay ghé sát vào nhau.

Nói to có thể khiến nguy cơ tiếp xúc với virus cao hơn khi nói bình thường. Năm 2019, tạp chí Scientific Reports báo cáo lượng giọt hô hấp bắn ra tăng theo biên độ lời nói. Lượng giọt bắn từ miệng một người nói nhỏ là 6 giọt mỗi giây, trong khi người nói to bắn ra 53 giọt. Do đó, người nhiễm nCoV sẽ tăng lượng hạt phát tán vào không khí nếu cố gắng nói to trong nền nhạc lớn, tăng nguy cơ lây bệnh cho người ở gần.

Ngoài ra, khi uống rượu, nhiều người không còn nhận thức về sự nguy hiểm của Covid-19, không chấp hành quy tắc giãn cách xã hội, và có thể ăn chung uống chung.

Để giữ an toàn cho khách, nhiều chủ quán bar đã thực hiện các biện pháp cần thiết như tăng khoảng cách giữa các chỗ ngồi, nhận ít khách hơn. Tạo không gian mở cho các quán bar vốn đóng kín là một phương án tốt, song cần sự đồng ý từ chính quyền địa phương.

Thách thức lớn nhất trong việc làm chậm sự lây lan của Covid-19 là những nhóm người thích ghé các quán bar. Ngày càng nhiều người Mỹ nhiễm Covid-19 vì bỏ qua các biện pháp giãn cách xã hội. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tới nay Mỹ ghi nhận 395 người độ tuổi 18-29 và 1.137 người độ tuổi 30-39 tử vong vì Covid-19. Các bác sĩ cho biết cần thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn hơn nhằm thuyết phục thanh thiếu niên tránh xa các quán bar và áp dụng quy tắc cách ly xã hội.

